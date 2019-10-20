驻日使馆为2019年度中国政府友谊奖获奖专家举办祝贺会

人民网东京10月19日电（记者刘军国）中国驻日本大使馆18日为获得2019年度中国政府友谊奖的日本专家举办祝贺会。中国驻日本大使孔铉佑、公使郭燕、公使衔参赞夏鸣九，获奖专家和夫人等出席活动。

会上，孔铉佑对各位获奖专家表示祝贺，感谢他们对中日友好和中国经济社会发展所作的重要贡献。他说，推动中日世代友好关系，需要加强人文交流，促进民心相通，夯实民意基础。他希望专家们继续发挥桥梁纽带作用，推动中日和平友好和创新合作再上新台阶。

据介绍，本年度共有来自31个国家的100位专家荣获中国政府友谊奖，其中日本专家13位。南川秀树是日本生态环保领域的著名专家，为中日生态环保合作作出了积极贡献。南川秀树因故未能出席在北京举行的颁奖仪式，孔铉佑代表中国政府向他补授荣誉奖章，同时对他表示诚挚的祝贺。南川秀树回顾了参与中国环境保护项目的经历，赞赏中国在环境保护方面取得的成就。他表示，大气污染、全球气候变化以及海洋塑料污染等都是当前人类面临的亟待解决的环境问题，希望中日在环保领域的合作不断扩展，帮助推动世界环境保护。

白出博之作为日本国际协力机构专家长期在北京工作。他在接受记者采访时表示，中国法律研究起草工作难度之大，不仅要加深对中国国情、社会、文化及历史的理解和认识，加强国际合作、增进相互理解同样重要，日中应建立一种长期稳定的、符合新时代的交流合作关系。（完）

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