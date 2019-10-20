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详讯：英国议会要求首相寻求再度推迟“脱欧”

2019年10月20日06:42  来源：新华网
 

　　这是10月19日在英国伦敦拍摄的议会大厦。 新华社记者 韩岩 摄

　　新华社伦敦10月19日电（记者桂涛　张代蕾）英国议会下院19日投票通过一项关键修正案，实质上将迫使首相鲍里斯·约翰逊致信欧盟、寻求再度推迟“脱欧”。但约翰逊随后表示，即使有法律要求，自己也不会再与欧盟谈判推迟“脱欧”。

　　当日，议会下院以322票支持、306票反对的结果通过了由独立议员奥利弗·莱特温提交的修正案，要求政府先完成对“脱欧”协议中相关内容的立法程序再将协议本身提交议会表决。

　　此前议会曾通过一份由议员希拉里·本提出的法案，要求首相要么19日在议会通过新“脱欧”协议，要么致信欧盟、申请“脱欧”延期。

　　约翰逊19日说，现在是解决“脱欧”问题的时候了，再次推迟“脱欧”是“有害的”，自己不会再与欧盟谈判推迟“脱欧”。此前他多次表示，不管有没有协议，英国都将在10月31日完成“脱欧”。

　　英国舆论认为，如果约翰逊不在19日致信欧盟寻求延期，他将冒违法风险。

　　原定当日由议会下院表决的新“脱欧”协议因修正案的通过并未进行表决。英国议会下院议长约翰·伯科表示，将于21日决定政府能否将新“脱欧”协议再度交付议会表决。

　　19日，英国议会下院举行37年来首次周六会议。数万名抗议者在英国议会大厦外游行示威，挥舞欧盟旗帜，呼吁举行第二次“脱欧”全民公投，把决定英国命运的机会再次交给英国人民。

　　英国政府与欧盟17日达成一份新“脱欧”协议。根据新协议，英国前首相特雷莎·梅与欧盟达成的协议中涉及北爱尔兰边界问题、备受争议的“备份安排”被删除。新协议规定，北爱尔兰将是英国关税领土的一部分，即英国“脱欧”后，北爱尔兰不再停留在欧盟单一市场和关税同盟内。但在实际操作上，北爱尔兰在关税与配额方面仍需遵守欧盟规定，成为实际意义上进入欧盟关税区的门户。

　　英国反对党工党领导人科尔宾19日在议会下院辩论时说，新“脱欧”协议比特雷莎·梅的协议“更差”。工党此前提出对新“脱欧”协议进行全民公投。

　　特雷莎·梅19日在议会辩论中说，如果想推动英国前行，就应支持这份新协议。

　　2016年6月，英国全民公投决定“脱欧”。2017年3月29日，“脱欧”程序正式启动。根据英国与欧盟的协议，英国应在2019年3月29日正式“脱欧”。2019年4月10日，欧盟成员国领导人举行特别峰会讨论英国“脱欧”问题，最终同意将“脱欧”期限延长至10月31日。

(责编：李枫、岳弘彬)
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