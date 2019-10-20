讲述亲历故事  见证辉煌历程（风从东方来——国际人士谈新中国70年发展成就）

图为吉安·弗朗哥·泰伦齐向本报记者展示他于2018年和1988年在北京拍摄的照片。

本报记者 韩 硕摄

图为李胜国（中）与中国跆拳道选手合影。

资料图片

图为理查德·托马斯·考利特（右）在西双版纳热带植物园指导学生。

本报记者 杨文明摄

图为莫瑞斯·托帕兹（左二）与中国同事合影。

资料图片

中国的巨变深入到社会每一个角落

（圣马力诺）吉安·弗朗哥·泰伦齐

新中国成立70年以来，中国成功走出了适合自己的发展道路，创造了辉煌历史，也为世界树立了典范。中国特色社会主义道路是一条务实、有效的道路，在适应中国国情和内部发展需要的同时，也积极融入全球发展进程

1988年，我在担任圣马力诺共和国执政官期间首次访问中国，受到中国政府和人民的热烈欢迎。至今我对每一个细节都记忆犹新。中国一直平等对待每一个国家。中国对我和我的国家展现出的尊重、信任，让我感受到了大国风范和胸怀。

上世纪八九十年代，中国的经济社会发展水平还不够高。我还记得长安街上的自行车和三轮车来来往往，那时候它们还是北京老百姓的主要交通工具。如今，宽敞的长安街上车水马龙。在中国各地的机场，航班起降忙碌而有序，人们可以快速而舒适地到达世界上大部分地方。在城市，地铁、高速公路、立交桥构成了完善的基础设施网络。在农村，现代化的农业生产设备和生活方式随处可见。

回看中国的成功发展历程，世人都要感叹“中国速度”。中国的巨变深入到社会每一个角落，变化之深、之广难以用语言描述。

基础设施的改善只是中国众多变化中很小的一部分，中国的进步也绝不局限于物质生活水平的提高。如今，中国人民的精神世界也更加丰富、更加充实。人们有尊严地工作、生活，越来越多接受过高等教育的年轻人投身中国现代化的各行各业。这些年轻人有干劲、有活力，就像如今的中国。

中国在经济全球化进程中扮演着越来越重要的角色，许多国家都在观察、探讨和学习中国的发展路径。中国不仅积极与世界共享中国经验和智慧，也虚心听取他国的声音。新中国成立70年以来，中国成功走出了适合自己的发展道路，创造了辉煌历史，也为世界树立了典范。中国特色社会主义道路是一条务实、有效的道路，在适应中国国情和内部发展需要的同时，也积极融入全球发展进程。

改革开放是理解中国实现跨越式发展的关键词。通过加强科技创新，中国不仅成为新兴经济体高质量发展的代表，更成为全球范围内的技术革新者之一，在全球价值链中具有越来越重要的地位，向高端制造业国家不断迈进。中国在减贫方面取得的成就举世瞩目，强调提质增效的可持续发展战略，体现出中国智慧。

改革开放让中国面貌一新。放眼全球，其影响更不可忽视。中国在全球治理中勇于担当，坚定维护多边主义，同世界各国开展持续对话，相互尊重、互利共赢。同时，中国发挥优势，带头为发展中国家和地区提供支持，致力于实现全球的平衡协调发展。

圣马力诺渴望更多倾听中国。促进圣马力诺与中国的相互沟通与理解，加深两国友谊，是我成立圣马力诺—中国友好协会的初衷和目标。多年来，我们同中国朋友彼此尊重，互相支持。圣马力诺和中国在政治、经贸、人文等领域交流广泛，双边关系越来越密切。

几十年来，我有幸到访中国60多次。我去过大城市，也深入过小乡村，对中国的了解和感情不断加深。我可以骄傲地说，我是中国非凡变革的见证人。

2015年，我应邀访问中国并出席纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会相关活动。这说明我所做的事业被中国朋友认可、接纳，我感到非常高兴。我成为了推动中国发展的一分子。

中国是我的第二故乡。我向新中国成立70周年送上诚挚祝福，希望中国的未来更美好，圣中友谊世代相传。

（作者为中国“人民友好使者”、圣马力诺共和国前执政官、现国家大议会议长，本报驻意大利记者韩硕采访整理）

中国将在更多体育领域领先世界

（韩国）李胜国

一个国家竞技体育强弱，同这个国家的综合实力和体育政策直接相关。新中国成立70年来，中国竞技体育已经处于世界顶尖水平。随着中国经济社会的发展，国民身体素质的全面提升，未来中国将在更多体育领域领先世界

1992年，韩中两国正式建交。为了韩国体育大学和北京体育大学（以下简称“北体”）建立姊妹学校的事宜，我第一次来到中国。当时，我作为韩国体育大学跆拳道教练，发现北体还没有跆拳道项目。于是，我提出了在北体开设跆拳道项目的想法，得到积极响应。从此，我便与中国跆拳道结下了不解之缘，见证了中国跆拳道事业的发展历程。

虽然当时条件艰苦，但中国学生都十分勤奋，我和他们同吃、同住，留下了许多难忘的回忆。许多知名的中国跆拳道选手都是那时培养起来的。

上世纪90年代，中国不仅练习跆拳道的选手少，有资质进行跆拳道教学的教练更少。于是，在培养运动员的同时，我也对中国各地的跆拳道教练进行有关跆拳道教授方法、技术战术、规则制度等方面的培训。

自2000年悉尼奥运会起，跆拳道正式成为夏季奥运会的比赛项目之一。在那一年的奥运会上，陈中为中国赢得了第一枚也是世界跆拳道史上的第一枚奥运金牌。这是中国跆拳道运动发展历程中的重大突破。此后，中国跆拳道选手的实力不断提高，成为各类比赛中的夺金热门。

2004年雅典奥运会前夕，中国跆拳道协会邀请我指导备战奥运会的中国选手。当时我虽然事务繁多，但考虑到长期以来与中国结下的深厚情谊，还是抽出半个月的时间来到中国，对正在备战奥运的中国选手进行了有针对性的技术分析和培训指导，并带领4名韩国跆拳道队员与中国跆拳道队合练。在雅典奥运会上，陈中获得跆拳道72公斤以上级金牌，罗微摘得67公斤级金牌。我认为，运动不分国界。只有共同提高，形成相互竞争和切磋的氛围，才能推动跆拳道运动良性发展。

2015年，我获得了中国政府友谊奖，成为当年获奖者中唯一一名体育界人士。能在一个拥有近14亿人口的大国获得这一荣誉，我深感荣幸。

中国学生十分重情义，我经常在跆拳道比赛中遇到我曾指导过的中国选手。他们见到我也都十分激动，来向我问候致意。一位中国学生的父母更对我说，我对这名学生的成长发展功不可没。每每遇到这种场景，我都深受触动。

跆拳道在中国蓬勃发展令人鼓舞。喜欢跆拳道的中国民众正日益增加。在竞技领域，中国选手也拥有很高的水平。一个国家竞技体育强弱，同这个国家的综合实力和体育政策直接相关。新中国成立70年来，中国竞技体育已经处于世界顶尖水平。随着中国经济社会的发展，国民身体素质的全面提升，未来中国将在更多体育领域领先世界。

（作者为中国政府友谊奖获得者、韩国体育大学前校长，本报驻韩国记者马菲采访整理）

中国成就和中国速度让我感到惊讶

（英国）理查德·托马斯·考利特

中国政府为保护生态环境和生物多样性作出了巨大努力。如此大力度地从国家层面推进生态文明、提升环保力度，在世界范围内都不多见。中国生态文明建设理念是对全世界生态保护的贡献。我希望中国在更多国际场合倡导、阐释这一理念，让它传播到全世界

我是一名研究东亚热带植物保护的科学家。2012年，当中国科学院邀请我成为西双版纳热带植物园的研究人员时，我欣然接受了。中国政府和中国科学院为我提供了良好的平台和科研环境，来这里工作顺理成章。

上世纪70年代，我就来到东亚热带地区开展研究工作。1990年，我第一次去西双版纳热带植物园。从机场到植物园的路上颠簸了四个半小时。现在，从机场到植物园只需要一个小时。这只是中国交通设施便利化的一个缩影。中国的每一个领域都在发生巨变，中国成就和中国速度让我感到惊讶。伴随经济发展，中国的科研水平也在不断提高。中国有世界级的野生动植物种子资源库。我所在的中科院西双版纳热带植物园，如今已是世界知名的热带生态学研究机构。

在植物园的科研队伍中可以发现很多外国面孔。他们之中，既有像我这样的来自欧美国家的学者，也有不少东南亚学生。我曾指导了中国科学院培养的第一位印度尼西亚博士生。一名英国人和一名印尼人，却在中国成为师生，这在以前恐怕没人能想象到。2016年，我成为第一个在云南省拿到“中国绿卡”——外国人永久居留证的外籍人士。

我的中文名字叫“高力行”。我喜欢力行的中文含义：坐而论道，不如起而行之。拯救濒危物种的价值可能要很多年后才显现，但最重要的是从现在开始、身体力行。我提出了物种“零灭绝”倡议，这一倡议不仅在西双版纳得到了很好实践，还推广到了中国其他地区。过去，白旗兜兰仅分布于云南省普洱市个别地方，如今它不仅在西双版纳热带植物园得到了迁地保护，种苗野化后还将再次回归野外。

中国政府为保护生态环境和生物多样性作出了巨大努力。我经常与西双版纳自然保护区的工作人员讨论交流，他们对中国政府在保护生态环境方面的努力和成绩感到自豪，这种言谈间表现出的自信让我深受触动。在中国，“生态文明建设”不仅作为重要理念被反复提及，各方面投入更越来越多。如此大力度地从国家层面推进生态文明、提升环保力度，在世界范围内都不多见。中国生态文明建设理念是对全世界生态保护的贡献。我希望中国在更多国际场合倡导、阐释这一理念，让它传播到全世界。在探索绿色可持续发展道路上，中国也走在了发展中国家前列。中国可以通过共建“一带一路”，帮助其他国家找到合适的发展道路。

中国对我来说就像家一样熟悉，在这里我几乎没有遇到过什么烦心事。很多外国人吃不惯辣，可我却偏爱西双版纳的小米辣。如今我已经67岁，我计划在70岁时回到伦敦陪伴家人。我离开伦敦已经40多年，回到伦敦或许对我来说是比在中国生活更大的挑战。在西双版纳的工作、生活以及我在这里结交的朋友，让我一辈子都难以忘怀。

（作者为中国政府友谊奖获得者、中国科学院西双版纳热带植物园研究员，本报记者杨文明采访整理）

中国有集中力量办大事的突出优势

（以色列）莫瑞斯·托帕兹

新中国成立70年来，中国医疗卫生事业发展迅速，医疗手段和技术也越来越丰富，在很多领域都处于世界领先水平。中国如今是世界上发展速度最快的国家之一，也是世界上最安全的国家之一，这些成就值得中国人民骄傲和自豪

2008年的一个夜晚，我正在以色列特拉维夫的一家医院里做手术。突然有人告诉我，中国四川省汶川县发生了严重地震。就在距这次地震几个月前，我刚刚去过四川，在那里结识了很多中国朋友，他们都很友善、热情。我想，在这样的时刻，他们可能会需要我的帮助。

于是，我与四川的朋友取得了联系，随后到达成都，又从成都赶赴德阳，和来自重庆的一支医疗队伍共同奔赴灾区。那次地震非常严重，楼房倒塌、街道破碎、伤者无数。我们在临时搭建的帐篷里照顾伤者，有时甚至不得不在地上做手术，条件异常艰苦。

然而，我惊奇地发现，在那样恶劣的环境下，当地民众虽然内心伤痛，却表现出了惊人的冷静和坚强。临时搭建的帐篷区和县城街道里秩序井然。生活必需的食物、水、医疗物资等，源源不断地从全国送达。惨烈的自然灾害过后，救援工作在政府冷静的指挥下有条不紊地进行。

我去过世界上很多地方。在我的印象中，如果发生包括地震在内的无法预料的自然灾害，极少有哪个国家的政府像中国政府一样，能够迅速反应、周密部署，快速展开救援行动。中国政府的快速反应最大限度地保持了灾区的稳定和安全，让人民感到重建家园的希望和光明。

我记得，当时仅仅过了两个多月，灾区重建就得到了较为妥当的安排。中国各个地区纷纷对受灾地区伸出援手，帮助当地进行灾后重建，像一股绳子拧在一起。灾区民众的衣食得到了保障，居有定所。中国人民团结的精神、中国政府可靠的组织能力和对突发情况的专业应对，都让我印象深刻。

作为一名医生，我一直关注中国医疗事业的发展。中国人口众多，提供覆盖全民的优质医疗服务体系难度很大。新中国成立70年来，中国医疗卫生事业发展迅速，医疗手段和技术也越来越丰富，在很多领域都处于世界领先水平。例如在烧伤治疗领域，很多在世界其他国家无法治愈的烧伤病人，都能在中国得到有效的治疗。

伴随着中国医疗领域的不断发展，年轻有为、水平高超的医生越来越多。这些年轻的中国医生开放、包容，善于学习。他们受过良好的教育，有丰富的专业知识储备，外语能力也非常突出。我相信，拥有众多优秀人才的中国未来一定会在医疗事业上取得更令人瞩目的成就。

中国如今是世界上发展速度最快的国家之一，也是世界上最安全的国家之一，这些成就值得中国人民骄傲和自豪。中国能够取得如此不凡的成就，在我看来，主要原因在于中国政府高效负责的协调管理和中国人民吃苦耐劳的精神。中国有着集中力量办大事的突出优势，我在参与汶川地震灾后救援时就已经深有体会，深感敬佩。

这些年来，我到访中国的次数已数不清了。每次来中国，都能看到崭新的面貌。新的道路、新的桥梁、新的建筑……中国基础设施网络不断建设、完善，人们的生活也越来越方便。如今，特拉维夫和中国许多城市都开通了直飞航班，乘坐高铁从北京到太原也只需不到3个小时，遍布全国的高速铁路网强有力地支撑起了中国经济的发展。

我欣喜地感受着中国不断发生新变化、焕发新活力。我深信，中国一定会有更了不起的发展和更美好的未来。

（作者为中国政府友谊奖获得者、以色列医疗专家，本报记者巨云鹏采访整理）

本版制图：郭 祥

《 人民日报 》（ 2019年10月20日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)