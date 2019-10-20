“孔雀舞乐园”走进日本

“喜欢竹子敲出的旋律”“傣族武术很有力道”……日本东京都文金区金富小学89名小学生观看演出后热烈地讨论着。10月18日，由西双版纳傣族自治州文化旅游局和日中友好会馆共同举办的“孔雀舞乐园——云南省西双版纳少数民族歌舞演出”在东京拉开帷幕。

在演出现场，西双版纳傣族自治州民族歌舞团为小观众们精心准备了基诺族打击乐表演《七科》，舞蹈《孔雀腾飞》《快乐哈尼》等，葫芦丝独奏《情归傣乡》，傣族武术以及民族服饰展等精彩表演，收获阵阵掌声。“这是我第一次现场观看中国文艺节目，希望今后能和父母一起前往中国，欣赏更多精彩的中华文化。”金富小学三年级学生伊奈兴奋地对本报记者说。

“希望以中国民族歌舞团在日本演出为契机，进一步推动两国人民相互理解，增进友好感情。”金富小学三年级老师鹤田彩对记者说，“今天是一个非常好的学习机会，学校每年都会安排学生们参加类似的活动。”

据悉，从1990年开始，日中友好会馆每年举办“中国文化日”，向日本民众介绍丰富多彩的中国文化。“每年我们都会从中国幅员辽阔的版图上挑选一个地区，展现具有当地特色的歌舞和传统文化。”日中友好会馆的理事长荒井克之说，“至今为止，日中友好会馆已经介绍了川剧、儿童京剧以及蒙古族、藏族、苗族等少数民族歌舞，努力促进日中两国友好交流。”

“孔雀舞乐园”内设有西双版纳少数民族风情展，同样吸引了众多日本民众驻足观看。一件件精美的服饰，一张张精彩的照片讲述着西双版纳多民族友好相处的历史。“我曾到访过西双版纳，那里就是中国的‘桃花源’，我非常喜欢那个地方。”观看展览的五十岚洋子激动地说，“好想再去，西双版纳的民族风情让我怀念。”

（本报东京10月19日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月20日 03 版）

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