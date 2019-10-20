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南非总统拉马福萨会见王毅

2019年10月20日05:53  来源：人民网－人民日报
 

　　本报南非德班10月18日电  （记者万宇）当地时间10月18日，南非总统拉马福萨在德班会见国务委员兼外长王毅。

　　拉马福萨请王毅转达对习近平主席的亲切问候和良好祝愿。他表示，南非高度重视南中全面战略伙伴关系，感谢中方对非国大政府施政给予有力支持，珍视两国两党间友谊和互信，愿同中方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上继续坚定相互支持。南非愿同中方加强治国理政经验交流，将自身发展同共建“一带一路”紧密对接，推动南中关系再上新台阶。当前形势下，南非重视同中国加强战略协作，在联合国、二十国集团、金砖国家等多边框架内密切沟通，维护发展中国家共同利益。

　　王毅转达了习近平主席对拉马福萨总统的亲切问候，表示习近平主席同总统阁下多次会面，达成一系列重要共识，为两国关系发展提供了战略引领。中南同为重要发展中大国和新兴市场国家代表，中南关系的发展不仅符合两国利益，也是发展中国家力量的增强和世界和平稳定力量的增长。中方珍视两国间的高度互信，愿同南非共同做好下阶段两国两党重要议程。中方愿同南非加强在中非合作论坛、“一带一路”框架下发展战略对接，鼓励中国企业扩大投资，支持南非再工业化进程，扩大进口南非优势农产品和工业制成品。中方愿做南非长期可信赖的伙伴。

　　同日，王毅还与南非国际关系与合作部长潘多尔举行了会谈。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月20日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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