“抓住机遇倾听中国声音”

在第七十一届法兰克福书展上，百余家中国出版商携优秀图书参展，吸引了各国众多参展商和观众的关注，成为一道亮丽的风景线。图为外国参观者认真阅读中国展区的书籍。

本报记者 李 强摄

10月16日至20日，全球规模最大的国际出版行业展会——法兰克福书展在德国法兰克福会展中心举行。本届展会吸引了全球104个国家和地区的7400余家出版商参展，其间举办各类活动4000余场，为版权交易、文化传播和思想交流搭建平台。

题材丰富的各类中国图书精彩亮相书展。中国展商超过100家，在中国区主展位举行了数十场活动，包括图书首发式、中外出版机构合作签约仪式等。法兰克福书展副主席克劳迪娅·凯泽表示，过去20年来，中国出版业发展迅速，中国出版商已经成为法兰克福书展的重要参与者，期待通过中国图书带来更多的文化交流。

“期待与中国出版合作的下一个70年”

中国区主展位上，“阅读中国”的主题招牌格外醒目。图书展开幕当天，“译介中国——中国国际出版70年”专题展览拉开帷幕。该活动由中国图书进出口（集团）总公司组织举办，包括“中国主题、文化经纬、学术高地、童真世界、魅力汉语、新中国70年百种推荐译介图书”六个板块，反映了新中国出版事业的发展成就。在展区现场，摆放着包括中、英、俄、德、日、葡、阿、西等30多个语种的各类书籍。据国家新闻出版署进出口管理局副局长赵海云介绍，“译介中国——中国国际出版70年”专题展览是中国出版业在此次法兰克福书展的一场非常重要的展示。

世界共同瞩目新中国70年取得的辉煌成就，聚焦“中国故事”成为展会的一大特点。展会期间，中国图书进出口（集团）总公司与国外多家出版社签署了“中国故事”系列图书版权合作协议。黎巴嫩数字未来出版公司总经理穆罕默德作为签约活动代表发言时指出，当今世界，中国和其他发展中国家与阿拉伯国家合作越来越多。包括黎巴嫩在内的整个阿拉伯世界需要了解更多有关中国的内容，比如中国发展的道路。世界知名出版商施普林格·自然集团全球图书业务总裁汤恩平表示：“70年来，施普林格·自然集团与中国出版界通力合作，成果丰硕，我们期待与中国出版合作的下一个70年。”

中华传统文化也是书展上的亮点。以大八开中国传统线装形式呈现的《清·孙温绘全本红楼梦》多语言限量珍藏版，在书展上举行了全球首发仪式。国际出版商协会主席雨果·塞泽专门参加了该书首发仪式，称赞这是一部超越国际出版水平，又具有鲜明中国文化艺术魅力的精品图书。该图书的成功首发以及预订数量，再次证明中国文化艺术及图书在国际社会具有越来越大的影响力。“中华图书特殊贡献奖”获得者、国际知名出版家理查德·察金则盛赞此书是中国给世界的一个新的知识财富，标志着中国出版业在学术、文化、商业全面接轨世界方面迈进了一大步。

谈到中国主题图书，圣智学习集团高级执行副总裁、国际部总裁亚历山大·布罗赫对记者说，中国已是全球第二大经济体，人民生活水平不断提高，思想也在不断更新，世界对中国这个新兴市场强国非常好奇。但是，大多数外国人对中国的了解非常有限，“要想了解中国，西方必须摒弃固有观念，尤其是出版商要抓住机遇倾听中国声音”。

读书会是拉近作者与读者心灵距离的一个有效平台。书展期间，国内知名的思南读书会，举办了“从上海到法兰克福——全球视野下的文学交流和阅读推广”中德文化高峰对话，这是首个登陆国际主流书展的中国本土读书会品牌。法兰克福书展副主席托马斯·明库斯表示，很高兴思南读书会亮相法兰克福书展。共建“一带一路”，中国文化日益走出去，越来越多中国展商走进法兰克福书展。在他看来，人与人之间的交流与探讨是一切国际合作的基石，只有通过交流才能增进相互理解，彼此信任，建立友谊。

《穿越时空的中国》让运河故事“活”起来

法兰克福会展中心的4.1展厅是本次书展艺术类主题的主场馆。场馆内，长25米、高3米的高清巨幕上展示的《穿越时空的中国》数字影像，蔚为壮观，吸引了不少观众，还有人跑到屏幕前合影留念。

《穿越时空的中国》数字影像展由中国出版集团、中国大百科全书出版社主办。展览以2700千米长的中国大运河为主题，通过3D影像生动展示了中国历史精彩瞬间。栩栩如生的动态画面，给观众穿越时空的代入感。

中国大百科全书出版社中国故事项目组负责人杨振介绍，展览将中国画家杜飞的手绘大运河历史长卷，通过3D技术和流媒体技术，转化为超宽比例的动态数字影像，其中动画人物多达1700余个，大小船只200余艘，让运河故事“活”了起来。

法兰克福书展副主席傅蓝赞其为本届书展的巨大亮点——“这是一个艺术与技术完美融合的优秀案例，也是讲述故事的良好方式。这种数字影像的创造，可以衍生出多种产品形态，形成一个很好的良性循环。”

优质内容自然赢得国际出版商青睐。据了解，隶属于全球知名出版商企鹅兰登书屋的英国DK公司，已经获得内容授权，多语言版本的《穿越时空的中国》图书将于明年初全球同步发售，覆盖欧美亚太地区的十几个国家。这不仅实现中国故事真正“走出去”，也将带动中国故事IP全产业的国际化。

数字化、有声化、个性化

随着数字化技术的发展，人工智能让图书更加立体。高等教育出版社与美国肯尼索州立大学合作研发的酷熊猫少儿汉语教学资源，就首次添加了AR技术，将三维虚拟场景融入真实世界中。记者戴上VR眼镜，在一个卡通熊猫的带领下，开始“游览”故宫。从“午门”走向“太和门”，此时系统中重复着“这里是北京”“这里是故宫”等教学重点词句。这种寓教于乐的方式，极大增强了汉语学习的趣味性。

波兰Twig教育公司的业务发展经理马尔钦体验完后，对这款产品赞不绝口。他对本报记者说：“在汉语教学中加入VR技术真是太棒了，它提供了非常轻松愉快的学习氛围，在帮助学生更好地记住重点词句的同时，也可以带他们游览中国的名胜古迹，加深对中国的了解。”

有声读物依然广受青睐。本届书展专门新设立一个有声读物展区，走进该区域，能明显感受到与其他展区的不同：展示架上没有一本纸质书籍，取而代之的是视听文件、耳机和舒适的座椅。不少参观者正坐在那里聆听世界名著。

出版方还邀请有声书背后的朗读者亲临现场，与读者听众面对面交流，令他们了解到更多声音背后的故事。法兰克福书展国际商业发展总监马特乌斯·齐甘介绍说，今年的书展将有声读物这一领域强劲增长的趋势和重要性更突出地展示出来，该领域正成为出版业增速最快的业务之一。

个人定制书是个新事物。定制书在英国首次出现，目前已销售了400万部个人定制书。依托先进数字信息技术，读者可以根据个人兴趣，在出版社官网上输入书籍赠送对象的名字、照片、性别等信息，系统便会根据信息生成故事，再印刷成册。专家认为，技术进步让世界的需求更趋多样化，个人定制书则适应了这种新发展。

（本报法兰克福10月19日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月20日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)