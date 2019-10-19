【国际锐评】中国有能力确保实现宏观经济目标

在周六（19日）开幕的2019世界VR产业大会上，中国国务院副总理刘鹤发表讲话，深入分析当前中国经济形势，正面回应中美经贸磋商进展，释放出三个积极信号，即：中国经济长期向好的基本面没有变；中美经贸磋商在诸多领域取得实质性进展，为签署阶段性协议奠定重要基础；中国完全有信心、有能力确保实现宏观经济既定目标。

观察中国经济发展，不能局限于短期波动，而应看大局、看大势。受单边主义与贸易保护主义影响，世界经济增长整体下行压力加大，中国面临经济增速换档、结构调整阵痛、前期刺激政策消化的“三期叠加”局面。在此背景下，前三季度中国国内生产总值同比增长6.2%、主要宏观经济指标保持在合理区间运行实属不易，这一增速继续位居全球主要经济体之首，显示出中国经济强大的韧性与抗风险能力，以及中国政府合理运用政策工具的能力。

当前，中国经济正在经历深刻的结构调整和再平衡，经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的。更加注重内需与外需、消费与投资的平衡，更加注重创新驱动，既是中国破解经济运行主要矛盾的突破点，也是加快发展方式转变的着力点。

从需求来看，中国人均GDP接近1万美元，规模巨大的中等收入群体和国内市场已经形成，成为拉动中国经济乃至世界经济的重要力量。这无疑为中国经济应对外部挑战提供了巨大回旋空间。前三季度中国最终消费支出增长对经济增长的贡献率达60.5%；在刚刚过去的国庆假期，中国零售和餐饮企业销售额同比增长8.5%，国内旅游收入同比增长8.47%，表明消费正持续成为中国经济发展最重要驱动力。

从供给来看，中国的产业体系升级加快，新兴产业蓬勃发展，虚拟现实产业等正在成为新的经济增长点。这意味着新技术、新业态、新模式的不断涌现，推动中国经济结构不断优化，为中国经济增长持续注入新动能，增强了中国经济的底气。

值得关注的是，中国始终坚持在开放环境下搞创新。中国国家主席习近平曾明确表示，中国愿在人工智能领域与各国“共推发展、共护安全、共享成果”，愿同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果。中方此次又坚定承诺：无论外部环境如何变化，中国将坚持在开放环境下推动虚拟现实产业发展，欢迎各国来华投资和开展多种形式合作。这无疑有助于世界分享规模巨大的中国市场和发展机遇。

对于中国经济，外界另外一个关注点就是经贸摩擦。经过一年多的谈谈打打，中美经贸磋商在诸多领域取得实质性进展，这为双方签署阶段性协议奠定了重要基础。中方表示愿与美方相向而行，在平等和相互尊重的基础上妥善解决彼此核心关切，努力创造良好环境，实现双方共同目标。这说明中美双方以生产者、消费者利益为优先考虑，用最务实办法找到了解决问题的路径。停止贸易战，有利于中方，有利于美方，也有利于整个世界，这是中美双方最新达成的共识，也是生产者、消费者的共同期盼。

去年底召开的中共中央经济工作会议作出一个重要判断：中国发展处于并将长期处于重要战略机遇期。今年以来中国经济表现出的韧劲与活力充分说明：中国经济长期向好的基本面没有变，发展前景十分光明。无论未来形势如何变化，中国有充满活力的微观基础、具有韧性的巨大回旋空间、充足的宏观政策工具，完全有信心、有能力应对各种挑战，确保实现宏观经济既定目标，推动经济高质量发展。（国际锐评评论员）

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