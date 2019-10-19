上合组织秘书长诺罗夫:"一带一路"为中亚合作创造新机会

人民网讯 10月18日，第七届中国－中亚合作论坛在南宁开幕。上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫出席开幕式并发表讲话。诺罗夫指出，将“一带一路”倡议同上合组织成员国国家经济发展战略对接，符合上合组织的目标、宗旨和原则，也符合“上海精神”的要求。这一全球性倡议能够改变世界，为包括中亚国家和中国在内的上合组织国家的人民，乃至三个大洲的人民创造新的合作机会。

以下为讲话全文：

在第七届中国-中亚合作论坛开幕式上的讲话

上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫

（中国南宁，2019年10月18日）

尊敬的沈跃跃女士，

尊敬的各位与会者，女士们，先生们，

首先，请允许我向大家表示热烈欢迎，祝贺第七届中国-中亚合作论坛在南宁开幕。南宁是“一带一路”沿线最重要的一环，也是中国与东盟国家之间的坚固桥梁。

我们欣喜地看到，论坛作为中国与中亚国家广泛交流意见的重要和权威平台，年复一年地为促进互利和建设性合作以及为我们各国政界、商界、学术界及社会团体代表之间开展日益密切的交流和联系，贡献了新的思路和方法。

中亚国家与中国之间的友谊以及在政治、贸易、人文领域的互利关系早在两千年前的汉代就已经建立，拥有深厚的历史渊源。伟大的丝绸之路把我们的人民紧紧联系在一起，并作为历史记忆的一部分，在我们各国的历史和文化之中占有重要地位。世界知名人士、中亚地区侨民、著名学者和经验丰富的政治家为我们各国之间关系的发展做出了宝贵的贡献。

例如，十三世纪，祖籍为乌兹别克斯坦历史文明中心之一 ——布哈拉的赛典赤·赡思丁曾担任云南平章政事。他一生政绩斐然，曾领导云南省建成灌溉设施，建立有效的用水管理制度，兴办学堂，建立地方官员考察制度。这些都是2016年中国国家主席习近平访问塔什干期间曾谈到的。中国伟大的航海家郑和就是赛典赤·赡思丁的后裔。

今天的中亚也如数千年来一样，始终是文明、文化和战略交通要道的交汇点，今天的中亚国家是伟大文明古国的继承者。中亚人民曾向世界传递的数学、天文学、医学、哲学和艺术方面的宝贵知识为人类发展做出的贡献不可估量。

特别值得注意的是，近年来，中亚国家之间的合作大步向前，各个合作领域都取得了重要成果。如今，中亚地区更加团结、稳定，地区经济逐步走向可持续发展，吸引外国投资水平也不断提高。

中亚位于上合组织地理空间的中心，是上合组织的核心区域，也是其开展活动的重要平台。2019年上海合作组织峰会比什凯克宣言指出，上合组织成员国支持中亚国家为深化各领域合作所作努力，欢迎2018年6月22日联合国大会通过《加强区域和国际合作，确保中亚地区和平、稳定和可持续发展》决议，欢迎2019年在塔什干举行第二次中亚国家元首磋商会议。

2013年习近平主席在哈萨克斯坦首都首次提出的“一带一路”倡议，对中亚国家与中国加强互利合作意义深远。将“一带一路”倡议同上合组织成员国国家经济发展战略对接，符合上合组织的目标、宗旨和原则，也符合“上海精神”的要求。这一全球性倡议能够改变世界，为包括中亚国家和中国在内的上合组织国家的人民，乃至三个大洲的人民创造新的合作机会。

我们所有国家都认识到，应当继续共同努力，确保中亚地区乃至整个上合组织空间的可持续发展和共同繁荣。因此，中亚国家与中国之间加强合作，是现如今以下优先领域的迫切需要。

第一，扩大和深化经贸和投资领域的合作。

据专家估计，去年上合组织成员国间的贸易总额为3050亿美元，仅占对外贸易总额的5%。这表明有必要开展高新技术和加工领域的合作项目，实现产业升级，简化海关手续，促进电子商务发展。据估计，目前电子商务约占世界贸易的20%，预计到2025年将增至25%。

第二，在当今世界，数字化及信息通信技术合作发展为人民、特别是青年和妇女创造了大量就业机会，已成为有效的脱贫机制。

今年，上合组织比什凯克峰会通过了在乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦两国总统倡议下制定的《上合组织成员国关于数字化和信息通信技术领域合作的构想》。中国在信息通信技术发展领域处于世界领先地位。因此，利用中国的经验和技术，可以弥补现有的差距，并从所有中亚国家的数字化中获得巨大利益。

第三，必须持之以恒，共同努力，提升过境运输潜力，建设现代化多式联运物流中心，建立中亚地区现代运输通道体系，以确保中亚国家出海口岸通道畅通。

今天，从中国到哈萨克斯坦、俄罗斯，再到欧洲、中亚国家和波斯湾沿岸国家，铁路货运呈上升趋势。通过铁路运输的货物只有1%；其余99%均为海上运输。因此，“乌兹别克斯坦-吉尔吉斯斯坦-中国”铁路有望成为“东西”项目框架内区域运输网络的重要一环。吸引阿富汗参与中亚国家与中国的交通运输合作十分重要，这将成为稳定局势和促进阿富汗经济发展的又一项因素。

第四，由于咸海干涸，冰川融化、沙漠化和水土流失加速，在中亚地区人口不断增长的情况下，当务之急是实施合作项目，发展以现代节水技术为基础的农业生产，并将创新技术成果应用于农工综合体和沙漠绿化之中。

第五，发展旅游合作、完善基础设施、开辟新的跨境旅游线路，将为中亚国家的小企业开辟机遇，进而改善该地区人民的生活。

如今，上合组织成员国所拥有的143项世界文化遗产，是旅游业发展的不竭之源。然而，覆盖全球44%人口的上合组织，其旅游潜力尚未得到充分发挥。

因此，上合组织秘书处在成员国的支持下，启动了一系列“上合组织八大奇迹”项目推介活动。每个成员国均有一处旅游胜地被纳入该项目之中。北京、西安、杜尚别和赫尔辛基已成功举办推介会。

如今，在全球旅游销售总额中，旅游电子商务所占份额已超过30%。在此情况下，制定包括中亚国家在内的《上合组织智慧旅游发展规划》已成为当务之急。

最后，祝愿活动圆满成功，祝愿与会者取得丰硕成果！

谢谢大家。

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(责编：崔越、杨牧)