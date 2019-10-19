当“美丽风景线”回流，西方会反省吗？

就在西方媒体抱着隔岸观火的心态，一些政客甚至将香港暴乱描述为“美丽风景线”的时候，一把火，一把同类型的熊熊烈火却烧到了自己，烧到了西欧腹地。挑战法治底线、破坏秩序的暴力政治运动出现回流西方的迹象。西方舆论和政客们陷入他们“欣赏”香港暴力示威而挖的坑。

连日来，因不满西班牙法院对加泰罗尼亚分离主义运动领导人的重判而爆发的骚乱，在加泰罗尼亚自治区首府巴塞罗那持续升级。抗议者们公开表示，要学习香港暴徒的“be water”（像水一样）的战术，要把加泰罗尼亚变成第二个香港。他们头戴黑色面罩，占领巴塞罗那机场，迫使大批航班取消。示威者还堵塞公路和铁路，点燃垃圾箱，向警察扔水瓶、燃烧弹。

面对此情此景，世人再次见证了西方某些政客和媒体在民主、人权上的虚伪和根深蒂固的双重标准。

人们不应当忘记，两年前，也就是上一次加泰罗尼亚公投要脱离西班牙时，整个欧洲为之震惊，并随之对其围追堵截。对此，塞尔维亚人民有话说：按照你们所谓的民主价值观，公投是人民意志的体现，为什么加泰罗尼亚公投是不合法的；可是，科索沃独立连公投都没有就被你们支持。

何止是塞尔维亚人民呢？世界对西方强权所一贯奉行的双重标准不应感到惊诧：对那些想被他们分裂、削弱的国家，就巴不得其内部出现种种分离主义、极端主义，甚至对赤裸裸的恐怖主义袭击、暴力行为也加以肯定，还冠以“正义抗争”的桂冠。而同样的事件发生在西方大国自己身上，便会严厉镇压。

今天正在加泰罗尼亚发生的抗议事件，使这一地区再次进入世界人民的视野。而加泰罗尼亚示威者“向香港学习”，让人们看到了暴力示威向西方世界蔓延的苗头。在香港发生的持续数月的暴乱，被当作“美丽的风景线”去宣扬。很多西方政客和媒体至今仍对严重暴力乱港行径视而不见。这些人总是自信地认为香港事件不会对其自身造成影响，而只会造成中国的削弱。

还是应了那句老话，“出来混总是要还的”。加泰罗尼亚事件再次证明，暴乱、分离主义势力在任何国家都是洪水猛兽。虎兕出于柙，则无人可以将其驯服；自以为得计的行为，其最终结局就是遭到反噬。

这次在西方腹地的动乱，以及所谓香港式暴力抗争的“全球输出”，能够让西方某些政客和媒体清醒过来吗？

（作者系 中国人民大学重阳金融研究院副研究员）

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