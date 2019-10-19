杨洁篪会见巴西总统府机构安全办公室主任埃莱诺

人民网巴西利亚10月18日电（记者 张远南）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪18日在巴西利亚会见巴西总统府机构安全办公室主任埃莱诺。

杨洁篪表示，中国和巴西都是发展中大国和新兴市场经济体。建交45年来，中巴关系始终健康稳定发展，各领域务实合作硕果累累，成为发展中大国团结合作、携手发展的典范。中方始终从战略高度和长远角度看待和发展同巴西的关系，愿推进“一带一路”倡议同巴西“投资伙伴计划”对接，密切人文、地方等交流，加强在国际地区问题上的沟通协作，更好造福两国和两国人民。

杨洁篪表示，应习近平主席邀请，博索纳罗总统即将对中国进行首次国事访问。下个月，金砖国家领导人还将在巴西利亚举行会晤。中方将全力支持巴方办好会议，并相信中巴双方将共同努力，确保下阶段两国元首会晤取得圆满成功，共同擘画未来双边关系发展蓝图，推动中巴全面战略伙伴关系提质升级。

埃莱诺表示，此次金砖国家安全事务高级代表会议达成广泛共识，增进了金砖国家的团结与合作。巴西高度重视对华关系，博索纳罗总统几天后将对中国开启首次国事访问。巴方热切期待习近平主席下个月赴巴西出席金砖国家领导人会晤。这充分体现了巴中关系的高水平和特殊性。巴方赞赏中方坚决打击恐怖主义，将继续在涉台、涉藏、涉疆等问题上坚定支持中方立场。巴方愿同中方深化贸易、基础设施、农业、科技等领域务实合作，全力巩固发展好巴中全面战略伙伴关系。

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