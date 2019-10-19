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杨洁篪出席第九次金砖国家安全事务高级代表会议 

2019年10月19日14:18  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴西利亚10月18日电（记者 张远南）中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪17日至18日率团在巴西利亚出席第九次金砖国家安全事务高级代表会议。会议是为11月金砖国家领导人会晤进行政治准备。巴西总统博索纳罗会见了各代表团团长。

博索纳罗向金砖国家领导人转达亲切问候，期待不久在巴西利亚同各国领导人举行会晤。他表示，此次各国与会代表进行了高质量讨论，体现了金砖国家合作的高水平。他即将启程对包括中国在内的亚洲国家进行访问，期待通过此访推动与有关国家关系取得新的发展。

杨洁篪表示，面对世界百年未有之变局，金砖国家必须加强团结，合作应对。我们要全面落实领导人会晤共识，巩固政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”合作。我们要相互支持，增强抵御风险和应对复杂局面的能力，共同反对外部干预。我们要奉行开放包容的合作理念，推动“金砖+”合作模式，打造开放多元的伙伴网络。我们要高举多边主义旗帜，捍卫联合国宪章宗旨和原则，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

各方就反恐、网络安全、国际地区热点问题等深入交换意见，达成广泛共识。各方一致同意加强团结合作，推动11月金砖国家领导人会晤取得丰硕成果，共同捍卫多边主义，为维护世界和平和促进共同发展作出更大贡献。

会议期间，杨洁篪还分别会见了俄罗斯、巴西、印度和南非代表团团长。

(责编：崔越、杨牧)
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