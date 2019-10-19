美国务院提交希拉里“邮件门”事件调查报告

人民网华盛顿10月19日电 (记者 张梦旭)据美国《华盛顿邮报》18日报道，美国国会本月收到的一份报告显示，美国国务院对前国务卿希拉里·克林顿使用私人邮箱收发的电子邮件进行了多年调查，得出结论“国务院工作人员没有系统性或蓄意不当处理机密信息”。报告同时称，共发现38个人实施的91起违规行为，另有497起违规行为“没有发现个人负有责任”。《华盛顿邮报》评论说，这一报告似乎为持续多年的“邮件门”调查画上了句号。

“邮件门”调查开始于2015年，美国国会在调查美国驻利比亚班加西总领馆遭袭事件时，众议院共和党人发现希拉里·克林顿使用私人电子邮箱收发工作邮件，这引发了国会、国务院和联邦调查局对“邮件门”事件的调查。国务院调查人员对希拉里·克林顿使用个人电脑系统收发的大约3.3万封电子邮件进行了审查，发现38名现任或前任雇员违反了安全程序，但其中没有涉及机密材料。报告没有指明哪些人受到了审查，但是名单包括美国负责中东、欧洲和中亚政策的大使和助理国务卿。

调查人员表示，总体而言“没有有说服力的证据表明，机密信息存在系统性、蓄意的不当处理。”报告列举了“机密信息传递不当的事例”，但指出绝大多数被审查者“了解安全政策，并尽了最大努力实施这些政策”。分析人士指出，没有迹象表明任何受到审查的人会受到惩罚，但他们“重回政府部门工作的努力会变得复杂化”。

2015年3月，希拉里·克林顿承认在担任美国国务卿期间使用私人邮箱处理了约6万封邮件。在2016年美国总统选举竞选期间，联邦调查局两次高调宣布介入调查，对希拉里选情造成一定影响。虽然联邦调查局在选举投票前夕宣布不建议起诉希拉里，但希拉里及部分民主党议员仍认为联邦调查局的行为有失偏颇，破坏了其政治中立性。民主、共和两党都批评联邦调查局在调查中偏袒对方。

(责编：崔越、杨牧)