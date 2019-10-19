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欧美贸易摩擦加剧 欧盟拟定“报复清单”随时反制

2019年10月19日09:05  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普声称正与欧洲“一些新面孔”磋商贸易，美方可以对欧洲联盟商品加征关税，继而“立刻解决问题”，但那样做“太残酷”，希望以其他方式化解争端。

　　贸易促进机构日内瓦国际贸易中心执行总裁阿兰查·冈萨雷斯警告，欧美如果爆发贸易战，将把全球经济“直接拖入衰退”。

　　【美方燃关税“引信”】

　　特朗普16日就与欧洲贸易摩擦发表上述最新言论。

　　欧美贸易摩擦中，最迫切风险是美方打算对大约75亿美元欧盟产品加征关税，定于18日生效。

　　世界贸易组织14日同意授权美国依据世贸组织“空客补贴案”最新裁决，对欧盟采取贸易报复。美方坚持，只有欧盟同意永久终止对空中客车公司提供的非法补贴，美方才接受以谈判方式结束争端。

　　另外，美方定于11月14日以前决定是否以“威胁国家安全”为由，对欧洲汽车及零部件加征25%的关税。美方先前把这项关税延期半年执行。

　　【欧方推“碳税”改革】

　　欧盟方面希望在不加征关税情况下经由协商确定解决方案，但私下已制定“报复清单”，准备随时反制。

　　欧盟方面正推动一项对进口商品征收碳排放税的计划，可能激化与美国等主要贸易伙伴的摩擦。

　　英国《金融时报》16日报道，根据候任欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的气候政策设想，欧盟将改革碳排放交易体系。如果所属地碳排放标准不及欧盟，进口商品须额外缴纳税费，才能进入欧盟市场。

　　欧盟官员承认，这一计划旨在扭转欧盟产品的环境保护成本劣势，推动公平竞争，但可能被贴上“保护主义”标签，触发与贸易伙伴的世贸诉讼。

　　【“不确定”拖累全球】

　　国际货币基金组织(IMF)15日发布最新版《世界经济展望报告》，把2019年世界经济增速下调至3%，即2008年金融危机以来最低水平。

　　日内瓦国际贸易中心执行总裁冈萨雷斯认为，美欧可能趋向于激化争端，“如果我们继续深挖同一个洞，那（全球经济）将走向严重衰退”。

　　“（贸易）不确定性正在拖累经济，”他说，“它阻塞了全球经济动脉，影响每一个国家。”

　　冈萨雷斯不点名批评美国政府，指认它把“强者支配”逻辑强加于全球贸易体系。“我们不需要强大孤岛，让世界其余部分陷入赤贫海洋，而需要一个强大的世界，能托起全球每一个角落”。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)
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