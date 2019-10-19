新老“脱欧”协议有何异同？ 焦点集中在英国北爱

英国首相鲍里斯·约翰逊与欧洲联盟委员会达成的脱离欧盟协议17日获欧盟其他27个成员国领导人一致通过。

多家媒体梳理，新“脱欧”协议与英国前首相特雷莎·梅谈妥的协议差异不大，最大区别在于英国北爱尔兰地区与爱尔兰的边界和关税安排以及为保障北爱地区选择权加入的全新“同意机制”。

【北爱“备份安排”】

英国政府去年11月与欧盟达成“脱欧”协议，包括退出协议和“英欧未来关系宣言”两份政治文件。其中，退出协议具有法律约束力，涉及“脱欧”过渡期、英欧“分手费”、公民权利和北爱边界等。17日达成的全新退出协议只对北爱边界安排作明显改动，其余内容基本不变。

按照英国《卫报》的说法，新“脱欧”协议本质上是老协议加上关联北爱边界问题的全新一章，对政治宣言作部分微调。

老协议中确保北爱和爱尔兰之间不设实体海关和检查设施等“硬边界”的“备份安排”已删除。依据原有“备份安排”，如果英欧在“脱欧”过渡期结束时没有谈妥贸易协定，英国全部地区将留在关税同盟，同时就从英国流入欧盟的货物监管规则向欧盟看齐，直到双方找到更好解决方案。

新协议只让北爱地区服从原有的“备份安排”，在税费等方面另有一定宽限。在贸易谈判破裂的情境下，“脱欧”过渡期结束后4年内，北爱地区法律意义上留在英国关税区，但实际需要遵守欧盟关税规则。所有货物海关手续会在北爱地区港口、而非爱尔兰岛内完成。这相当于把海关边界从北爱与爱尔兰间挪到了北爱与英国其他地区之间、即爱尔兰海中。

就具体关税安排，民众网购商品等“私有财产”如果从英国其他地区运往北爱地区，无需缴纳关税。而经由北爱地区进入欧盟的商用货物需要缴纳关税。英国政府将替欧盟征收关税。采购商证实货物没有流入欧盟、留在北爱本地后，可以申请税费返还。具体的甄别机制有待确定。

另外，欧盟争取到北爱地区采用欧盟的增值税法规。英国政府承诺确保北爱与其他地区“无摩擦贸易”，且北爱地区有权参与英国今后达成的任何自由贸易协定。但北爱地区需要遵守欧盟统一市场规则，而英国其他地区不受强制约束。

【全新“同意机制”】

依据欧盟委员会在官方网站公布的64页《退出协议中就爱尔兰和北爱尔兰事务的修改后议定书》，目前处于休会期的北爱地区议会将对后续“脱欧”安排发挥关键作用。

按照英国《泰晤士报》的说法，关联北爱议会“同意机制”的内容是新“脱欧”协议的全新内容。

“同意机制”指北爱议会有权在“脱欧”过渡期后4年结束前夕，提前两个月表决是否继续遵守上述贸易安排。北爱议会如果决定退出贸易安排，将启动两年通知期，以便欧盟的替代安排到位。如果北爱议会无法复会，北爱地区贸易安排维持现状。

具体表决机制是获得简单多数支持或跨党派支持。跨党派支持指加权多数支持，即获得北爱“民族”“统一”两派政党至少各40%的议员支持，且支持人数达全体议员60%。简单多数支持要求北爱议会每4年表决一次。加权多数支持则要求每8年表决一次。

《卫报》指出，北爱议会目前的政党注册分“民族”“统一”“其他”3类，可能导致加权多数支持表决机制遭遇批评。《泰晤士报》报道，英欧就北爱边界问题互作妥协：英方接受爱尔兰海中边界，换取欧盟授权北爱议会的“同意机制”。

约翰逊17日与欧盟达成的新“脱欧”协议没有获得政治盟友北爱民主统一党支持，主要原因是，约翰逊没能确保该党在“同意机制”中获得一票否决权。北爱民主统一党放弃支持新“脱欧”协议，意味着协议19日在英国议会“过关”的难度加大。

【政治宣言“微调”】

新“脱欧”协议中的“英欧未来关系宣言”指出，欧盟与英国致力于达成“零关税”“无配额”的自贸协定。而老宣言中的“尽可能紧密的货物贸易关系”换成了“以自贸协定为基础的雄心勃勃的货物贸易关系”。

老宣言中英国“考虑在相关领域向欧盟规则看齐”以及“构建并完善统一关税区”的部分被删除。《泰晤士报》分析，约翰逊可能打算就金融和数字监管保留英国的自主权，但偏离欧盟规则的程度将影响英国企业今后经由自贸协定所能达到的欧盟市场准入程度。

约翰逊同时就“公平竞争环境”向欧盟让步，同意英欧在国家援助、竞争、社会福利和就业等领域维持“共同的高标准”。（海洋）（新华社专特稿）

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