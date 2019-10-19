特朗普为G7峰会会址选自家场地 被批“厚颜无耻”

美国白宫官员17日披露，总统唐纳德·特朗普明年6月将在自家高尔夫俱乐部主办七国集团(G7)峰会。这一消息招致猛烈批评，民主党人指认这是总统滥用权力谋取私利的最新证据。

【最“厚颜无耻”】

白宫办公厅代理主任米克·马尔瓦尼17日在记者会上说，明年G7峰会选址位于佛罗里达州迈阿密的“特朗普多拉尔高尔夫俱乐部”。考察小组认为，这是12个候选地中最好的选择。

俱乐部占地大约3.64平方公里，包括3个高尔夫球场，距离机场几分钟车程。

民主党籍国会众议院司法委员会主席杰里·纳德勒在一份声明中说，这一决定是特朗普最“厚颜无耻”的腐败证据之一。特朗普滥用权力、以公谋私，国会会继续调查。

共和党籍参议员米特·罗姆尼说，这一选址“不寻常”。

【挽救俱乐部？】

按马尔瓦尼的说法，白宫筹备小组最初考虑举办地时，特朗普推荐多拉尔俱乐部。政府在那里办会将按“成本价”支付费用，比其他候选地少一半，能节省数百万美元，但他没有提及具体费用，也没有做对比。

民主党全国委员会在一份声明中说，特朗普似乎试图挽救这家不赢利的俱乐部。美国《华盛顿邮报》今年5月报道，多拉尔俱乐部的营业收入比四年前下降了69%。

马尔瓦尼声称，特朗普不会以任何形式从G7峰会获利，他和特朗普对可能面临的批评早有准备。特朗普先前说，不插手自家企业的日常运营，生意由儿子们料理。

【或邀请普京】

马尔瓦尼说，明年美国举办的G7峰会议程不包括气候变化，将重点讨论全球经济面临的挑战。

同时，鉴于不少议题涉及俄罗斯，美国正考虑邀请俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与会。马尔瓦尼说，美国作为主办国，有权邀请普京参加。

今年8月在法国举办的G7峰会期间，七国领导人曾讨论是否吸收俄罗斯参加，把七国集团恢复成八国集团。特朗普希望俄罗斯回归，其他领导人以克里米亚事务没有进展为由予以反对。（王雪梅）（新华社专特稿）

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