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《穿越时空的中国》亮相法兰克福国际书展 美因河畔讲述中国大运河2500年的故事

2019年10月19日08:49  来源：人民网-国际频道
 

人民网法兰克福10月18日电（记者李强、花放）由中国出版集团、中国大百科全书出版社主办的《穿越时空的中国》数字影像展，日前在正在举行的第71届法兰克福国际书展上亮相。法兰克福国际书展副总裁傅蓝，英国DK公司首席执行官伊恩·哈德森、总编辑乔纳森·麦考夫、国际营销总监艾玛·詹姆斯，中国国家新闻出版署进出口管理局副局长赵海云，中国出版集团公司副总经理陈永刚，中国出版集团公司国际合作部主任刘忠，中央美术学院教授杜飞等嘉宾出席开幕式。

中国国家新闻出版署进出口管理局副局长赵海云在致辞中表示，十年前，中国作为法兰克福国际书展的主宾国，用一张巨大的宣纸来展示中国的文化。十年之后，还是在法兰克福这个舞台，中国用一块LED巨幕展示出了《穿越时空的中国》这样震撼的数字影像产品，体现了科技、文化与艺术的融合，展现出中国的文化创新以及中国出版界的精神。这一产品可视为一个新的起点，在现代科技的帮助下，让世界各地的人对亚洲文化产生兴趣。

中国出版集团公司副总经理陈永刚表示，中国渴望了解世界，也乐意向世界展示真实、立体、全面的中国。中国出版集团以及旗下的中国大百科全书出版社等一批出版企业，一直都是中国与世界沟通的重要桥梁。《穿越时空的中国》数字影像融合了最新的科技和完美的创意，产品一经推出，便同时在中国和国际上得到了关注与好评。DK公司已决定引进同名图书，于明年初在全球同步发售。

法兰克福国际书展副总裁傅蓝认为，此次展览是本届法兰克福国际书展的最大亮点，这是一个展示艺术与技术完美融合的优秀案例，也是讲述故事的非常好的方式。这种数字影像的创造，可以衍生出书籍等多种产品形态，形成一个很好的良性循环。

英国DK公司首席执行官伊恩·哈德森在致辞中表示，DK公司和中国大百科全书出版社的初次合作可以追溯到1995年，迄今双方合作的书籍超过200种，总销量已达1000万本。此次《穿越时空的中国》便是新的合作模式的开篇，希望与大百科的合作不仅仅是面向中国的受众，更是面向世界，让更多的人去了解中国的历史和文化。DK引进并出版了图书《穿越时空的中国》，并即将在全球同步上市。

影像展吸引了众多参观者和业内人士的关注。展览以2700千米长的中国大运河为创作背景，在原创百科全书式手绘历史长卷的基础上开发制作，以一部超宽比例的动态数字影像为呈现方式，实现了三维动画与二维场景的完美融合。其中动画人物1700余个，大小船只200余艘，蔚为大观。大运河跨越杭州、苏州、洛阳、北京等14个城市，穿越2500年的历史时空，生动地还原了夫差开凿邗沟、隋炀帝巡游、黎阳仓争夺战、张继夜泊枫桥、赵匡胤陈桥兵变、繁荣的杭州、利玛窦进京传教、运河危机、银锭桥刺杀案等十余个中国故事的精彩历史瞬间。

数字影像展期间，还举办了中国故事多主题内容版权推介会和全球插画师招募会。在传统纸质图书出版方面，该团队已与英国DK公司达成内容授权，多语言版本的图书《穿越时空的中国》将于明年三月份全球同步发售，覆盖欧美亚太地区的十几个国家，让中国故事真正“走出去”。

今年是中华人民共和国成立70周年，法兰克福国际书展也走过了70个年头。在世界多元化的发展潮流下，《穿越时空的中国》展现出新时代中国的艺术形象、文化风采，搭起中国通向欧洲、走向世界的桥梁。

(责编：崔越、杨牧)
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