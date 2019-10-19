原标题：欧盟回应被美国加征关税：除了反击，别无他法

中新网10月18日电 据外媒报道，美国宣布18日对价值75亿美元的欧盟商品加征关税后，欧盟高级贸易官员回应称，欧盟对此别无选择，只能以针对波音的制裁予以反击。

资料图：波音飞机。

欧盟贸易专员塞西莉亚·马姆斯特罗姆(Cecilia Malmstrom)在一份声明中表示：“我们对美国推进关税的决定表示遗憾。”

她补充称：“这一步让我们别无选择，只能在适当的时候，对波音一案实施我们自己的关税，因为美国被发现违反了世贸组织规则。”

这位欧盟贸易专员补充称，美国的制裁将对欧洲飞机行业的供应链造成“非常严重的损害”，并“对已经在当前贸易紧张局势下受苦的许多其它行业，造成间接损害”。

马尔姆斯特罗姆说，欧盟和美国应该谈判达成一项“平衡且符合世贸组织规则”的解决方案，而不是相互敌对。

在评论美国加征关税时，德国财政部长奥拉夫·朔尔茨敦促欧盟保持冷静，避免新的矛盾升级。

18日早些时候，美国对价值75亿美元的欧洲农产品和食品加征25%的关税，其中包括瑞士和意大利奶酪、法国葡萄酒和西班牙橄榄，以及爱尔兰和苏格兰威士忌。

另外10%的关税针对的是从欧洲进口的大型民用飞机，主要是空中客车飞机。

10月2日，世贸组织就美国起诉欧盟补贴空客案作出裁决，称欧盟向空客提供了价值数十亿美元的非法援助，世贸组织允许美国征收报复性关税。

在世贸组织做出决定后，欧洲领导人表示，如果美国继续采取惩罚性措施，他们将不得不采取报复行动。欧盟官员辩称，波音也从类似的补贴中受益，但针对这家美国公司的类似诉讼预计在2020年春季之前不会结案。

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