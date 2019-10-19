中国在科技、经济和文化领域的全球治理表现受海外受访者认可度高

新华社北京10月18日电 （记者王思北）中国外文局当代中国与世界研究院18日在京主办发布会，发布了《中国国家形象全球调查报告2018》（中、英文版）。根据报告，在中国参与全球治理的领域中，科技、经济、文化是海外受访者最为认可的三个领域，认可度均超过五成。

记者从会上获悉：报告由当代中国与世界研究院联合调查机构凯度集团共同完成，调查在全球22个国家同步展开，受访者达1.1万人。与以往相比，本次调查新增人类命运共同体、改革开放40周年等热点话题，涵盖了中国整体形象与影响力、政治、外交、经济、文化和科技的国际形象与传播。

报告指出，中国整体形象好感度保持稳定，在发展中国家稳步上升。在中国科技成就的认知度中，高铁技术在海外的认知度最高，其次是超级计算机和载人航天技术。

报告分析认为，65%的海外受访者认为中国的国际地位和全球影响力将会持续增强。

中国外文局副局长高岸明表示，进行调查研究对塑造新时代中国国家形象具有重要意义。要进一步提升调查研究工作的针对性、国际性、专业性，精准塑造、展示和传播好新时代中国国家形象。

据了解，由当代中国与世界研究院等机构共同打造的中国国家形象调查平台，是国内首个定期、持续发布大型中国国家形象调研报告的自主调研平台，受到政府部门和国内外业界、学界、媒体界的广泛关注。

《 人民日报 》（ 2019年10月19日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)