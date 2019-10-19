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“让我们国家繁荣的梦想得以延续”

——肯尼亚内马铁路一期工程建成通车侧记

本报赴肯尼亚特派记者  吕  强

2019年10月19日06:17  来源：人民网－人民日报
 

　　在内马铁路麦马修站站台，列车乘务员正在等待乘客上车。
　　本报记者 吕 强摄

　　正在驶入内马铁路苏苏瓦站的火车头。
　　本报记者 吕 强摄

　　当地时间10月16日上午，肯尼亚内罗毕至奈瓦沙标轨铁路首班列车发车，标志着由中国企业承建的肯尼亚内罗毕—马拉巴标轨铁路（内马铁路）一期工程正式建成通车。内马铁路是蒙内铁路延长线，是东非铁路网的重要组成部分，也是肯尼亚2030年远景规划的旗舰项目，将大幅提高当地运输效率，带动沿线经济社会发展。

　　“帮助肯尼亚发展的真朋友”

　　随着一声汽笛长鸣，首班列车缓缓从内罗毕南站向东非腹地驶去。数十名摄影记者一大早就等候在此，就为捕捉列车出发的这一瞬间。

　　肯尼亚总统肯雅塔在内马铁路5个车站分别进行剪彩和揭牌仪式并发表讲话。肯雅塔说，内马铁路一期将为肯尼亚内陆地区以及周边乌干达、南苏丹和布隆迪等内陆国家带来更多发展机遇，也会巩固肯尼亚作为地区交通和物流枢纽的地位。他由衷赞叹：“中国和中国人民是帮助肯尼亚发展的真朋友。”

　　在列车的驾驶室，记者见到肯西莉亚。她是肯尼亚首批7名女火车司机之一，曾赴中国陕西接受培训，蒙内铁路首趟列车就由她们驾驶。“女火车司机的出现创造了肯尼亚的历史，而铁路的建设正给肯尼亚带来巨大变化，让我们国家繁荣的梦想得以延续。”肯西莉亚说。

　　内马铁路内罗毕至奈瓦沙段全长约120公里，由中国交建以设计、采购、施工、运营维护一体化的总承包方式实施，采用中国国铁Ⅰ级标准设计建设，为客货共线铁路，客运列车设计时速120公里，货运列车设计时速80公里。

　　站台上，调度员哈里森拿着对讲机，自如地用英语和汉语帮助中肯工作人员沟通。“这几年来，铁路建设带给肯尼亚的变化超出预期，国家发展有目共睹。”哈里森说，“铁路让我和我的国家一同成长。”

　　据介绍，内马铁路一期工程开工以来，雇用当地员工超过2.6万人，约占全部员工的90%。工程还与当地400余家材料供应商及百余家公司合作，为当地间接创造了2万多个就业岗位，带动水泥、钢材、运输等行业发展。项目还培养了大批当地技术人员，帮助肯尼亚逐步实现铁路的自主运营。

　　“将繁荣带到肯尼亚内陆”

　　当天，肯尼亚各界近600名乘客搭乘首班列车。首发列车以120公里的时速行驶，沿途吸引了很多民众的目光，有的在自家屋顶上向列车招手，有的拿起手机拍照。列车驶过内罗毕国家公园特大桥时，车窗外斑马成群，羚羊奔跑，长颈鹿在悠闲散步。大自然中和谐共生的美好画面背后，是中国建设者对环保承诺的践行：为保证铁路建成后野生动物自由通行不受限制，内马铁路一期采用了长达6.5公里的大桥全程穿越公园方案，并设置声屏障以减少噪音。

　　“太舒适了！”车厢内，工程师托比亚斯感叹。曾多次参与中国企业基建项目的托比亚斯是蒙内铁路列车的常客，他说：“内马铁路将繁荣带到肯尼亚内陆，共建‘一带一路’为肯尼亚带来了美好前景。” 

　　“内马铁路的经济效益已经开始显现，一些沿线小城镇变得繁荣起来。”在内马铁路人力部门工作的图塔说，偏远地区的牧民在受益，青年们有了稳定收入，百姓生活质量在提升。

　　据悉，内马铁路一期将于两个月后开通货运服务，为沿线矿产开采提供与港口“无缝衔接”的交通解决方案，设立集装箱内陆港，为铁路运输货物提供集散地。乌干达、南苏丹等国也将在此设立办公室，处理中转货物。

　　高质量完成“不可能的任务”

　　在终点站苏苏瓦站，记者见到内马铁路一期一标外联部副经理汪宗辉，他曾连续29个月奋战在项目建设一线。“能看到自己的努力结出硕果，吃再多的苦都值得。”汪宗辉说。

　　内马铁路一期工程经过东非大裂谷断裂带，这里地质条件复杂，施工难度大，然而，中国建设者凭借智慧和勇气攻克了重重技术难题。肯尼亚标轨铁路项目监理方CSDC联合咨询公司主席约翰逊·姆旺吉对此十分敬佩，称赞中国建设者高质量地完成了很多“不可能的任务”。

　　恩贡隧道全长约4.5公里，是目前东非地区最长铁路隧道，内马第二项目组在施工期间遇到裂隙涌水，因地制宜修建容积1600立方米的蓄水池，为附近上万民众解决了供水问题。

　　“随着蒙内铁路和内马铁路联动效应的显现，肯尼亚铁路建设带来的经济社会效益将进一步提升，由其承载的中肯合作成果将在方方面面逐步呈现。”中国驻肯尼亚大使吴鹏表示，项目建成通车将进一步推进地区互联互通和一体化建设，这对促进肯尼亚和东非经济社会发展具有重要意义。

　　（本报内罗毕10月18日电）


　　《 人民日报 》（ 2019年10月19日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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