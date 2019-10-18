国际社会强调香港事务纯属中国内政不容外部势力干涉

新华社北京10月18日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，多国政府和政界人士表示，香港事务是中国内政，不容外部势力干涉，坚定支持中国政府维护国家主权、安全、发展利益，维护香港长期繁荣稳定。

叙利亚外交部发表声明说，叙利亚政府强烈谴责美国国会通过所谓“香港人权与民主法案”，美方罔顾事实，公然干涉中国内政，意在制造事端，抹黑中国的国际形象。叙利亚支持中方立场，呼吁尊重中国主权，停止干涉中国内政。

布隆迪政府发表声明指出，“一国两制”是香港保持安全、秩序、繁荣和长期稳定的最佳制度安排。布隆迪政府坚持尊重别国独立、主权和领土完整，反对任何外部势力干涉别国内政，深信中国政府有能力和智慧恢复香港社会秩序。

乌干达外交部长亨利·奥凯洛·奥里耶姆表示，西方国家应该停止对其他国家如何管理本国事务指手画脚，香港问题完全是中国内部事务，应由中国自行处理，外国势力无权干涉。

津巴布韦政府新闻发言人，新闻、宣传和广播服务部长莫妮卡·穆茨万古瓦表示，津巴布韦支持中国在香港等地实行“一国两制”，坚决反对外国势力介入香港事务、干涉中国内政。

坦桑尼亚政府首席发言人哈桑·阿巴斯表示，香港事务纯属中国内政，坦桑尼亚政府支持“一国两制”方针，呼吁国际社会遵守联合国宪章宗旨和原则，敦促一些国家不要插手香港事务、煽动暴力和不法行为。

巴勒斯坦外交部长里亚德·马勒基说，香港局势持续动荡，不排除有外部势力想借此向中国施压。香港事务纯属中国内政，外界无权干涉。巴勒斯坦解放组织主流派别巴民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基表示，巴勒斯坦人民坚定支持中国维护国家利益。

德国联邦议院议员、外交政策委员会委员罗兰·黑特维希说，香港事务纯属中国内政，美国国会通过所谓“香港人权与民主法案”无助于解决香港面临的问题。（参与记者：汪健、郑一晗、吕天然、张改萍、乔本孝、张玉亮、李斯博、吕迎旭、尚昊、任珂）

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