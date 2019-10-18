张军呼吁也门通过政治谈判解决分歧

人民网联合国10月17日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军17日表示，也门各方应以国家和人民利益为重，通过和平谈判等政治手段解决分歧，共同维护也门的主权、独立、统一和领土完整。

张军在当日安理会召开的也门问题公开会上说，也门冲突延宕数年，给也门人民带来深重苦难。当前中东地区冲突频发，给也门问题政治解决和地区形势增添复杂因素。中方赞赏联合国及有关机构为继续推进也门政治进程、改善也门人道局势所作的不懈努力。

张军建议，也门各方应加强对话，增进互信，为解决分歧创造条件。前段时间也门局势发生复杂变化，也门南部冲突、针对平民和民用设施的袭击问题等对也门和平进程造成障碍。中方呼吁各方保持克制，避免采取任何导致局势紧张升级的行动。在沙特斡旋下，也门政府和南部团体正开展建设性对话，希望尽快取得积极成果。中方期待地区国家继续为也门各方缓和紧张关系创造条件。

他强调，各方应切实履行承诺，全面落实已达成的协议。中方对荷台达协议特派团和重新部署协调委员会工作表示赞赏。希望也门各方在联合国斡旋下就换俘、塔兹谅解等问题继续协商，早日取得进展。

他表示，联合国应继续推进也门问题全面政治解决。也门各方应在安理会决议、海合会倡议及其实施机制、也门全国对话会议成果文件基础上，寻求全面政治解决方案。联合国应继续发挥斡旋主渠道作用。安理会应保持团结，提供政治支持。

他呼吁，国际社会应加大对也门人道问题的关注和支持。也门人道局势一再恶化，也门人民成为最大受害者，面临饥荒、霍乱、石油短缺、物价飞涨等困难。中方鼓励地区国家继续为缓解也门人道局势作出贡献，希望捐款国同联合国加强协调，切实履行捐款承诺，并确保人道物资能够到达所有需要援助的民众和地区。中国已通过双多边渠道，在经济、教育、医疗、粮食等方面为也门提供大量支持，并将继续提供力所能及的帮助。

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