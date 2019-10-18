中国留学生夺得“学生奥斯卡奖”金奖和银奖

新华社洛杉矶10月17日电（记者高山 檀易晓）美国电影艺术与科学学院17日晚在洛杉矶贝弗利山塞缪尔·戈尔德温剧院举行第46届“学生奥斯卡奖”颁奖典礼。中国留学生执导的两部影片夺得一个金奖和一个银奖。

正在波兰学习的中国留学生孙一凡执导的影片《家庭》夺得国际院校纪录片单元金奖。该片记录了被比利时家庭收养的中国女孩罗拉重返故乡，并成功找到亲生父母的故事。

目前正在攻读导演专业硕士学位的孙一凡说，因为喜欢波兰导演基耶斯洛夫斯基的作品，她从北京电影学院本科毕业后远赴波兰深造。她说，非常开心能够获得金奖，能到奥斯卡的舞台展示自己。

来自美国电影学院的中国留学生们自编自导的电影《大厨》在美国国内院校叙事片单元获得银奖。该片设想在不远的未来，所有机械劳动都已被类人机器人替代。洛杉矶的中餐大厨蒲老头必须教会餐厅新买来的机器人威廉做中国菜。与此同时，各地抗议人工智能取代人类劳动力的运动却愈演愈烈，蒲老头和他的机器人厨师也被卷入了风波。

该片导演源根表示，作为一个年轻的中国电影人，希望发挥桥梁作用，把中国的文化通过影片更多展现给美国民众。

该片制片人兼编剧邓怡娴说：“今天的中国是科技不断进步的中国。我们的电影就是希望能够展示中国年轻人对人类社会未来发展的思考。”

本届“学生奥斯卡奖”评选共收到来自255所美国院校以及105所美国以外的国际院校的1615件作品。评奖分为美国国内院校以及国际院校两大部分，按照叙事片、纪录片、动画片等不同单元分别评出金、银、铜奖。

美国电影艺术与科学学院于1972年创立了“学生奥斯卡奖”，用以支持和鼓励大学生追寻和实现电影梦想。

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