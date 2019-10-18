原标题：为提升内容审核透明度，TikTok美国引入第三方机构

新京报讯（记者 白金蕾）美国时间10月15日，短视频平台TikTok宣布，将在美国引入第三方机构，让他们为平台的内容管理政策提供咨询服务和建议。TikTok美国总经理瓦内萨·帕帕斯（Vanessa Pappas）称，此举旨在提高内容审核政策及社区保护措施的透明度。

为此，TikTok美国将与高盖茨律师事务所（K&L Gates LLP）合作，第三方小组成员包括两名美国前国会议员Bart Gordon和Jeff Denham。

瓦内萨·帕帕斯透露，外部专家将和内部管理团队紧密合作，探讨儿童安全、仇恨言论、错误信息和网络欺凌等方面的审核政策，并提供建议。同时围绕内容审核政策和社区保护的实践，进一步提高透明度，让外部更好地了解平台为保护社区所做的努力。此外，TikTok还将建立更完善的内部管理团队，以应对持续快速增长所带来的挑战。

10月9日晚间，美国参议员马可·卢比奥（Marco Rubio）在个人推特上声称，他将要求美国外国投资委员会（CFIUS）审查TikTok对musical.ly的并购。

TikTok也在努力应对快速增长带来的挑战以及被滥用的可能性。本月初，TikTok宣布拒绝付费政治广告。

(责编：冯粒、曹昆)