人民网评：西班牙“美丽风景线”打脸西方

10月18日，西班牙加泰罗尼亚自治区首府巴塞罗那骚乱进入第五天，抗议者发起“大罢工”。尤为引人注目的是，活动的发起者们公开喊出“学习香港经验”，“把加泰罗尼亚变成第二个香港”等口号，暴力乱港模式已然“出口”到了以支持乱港势力为荣的西方世界。动乱在那些搞双重标准的国家发生，可谓引火烧身，咎由自取。

据报道，10月14日以来，巴塞罗那发生大规模骚乱，上万名支持加泰罗尼亚独立运动的抗议者冲击、围堵巴塞罗那国际机场，用暴力手段阻断交通，打砸公共设施，焚烧垃圾箱，扰乱公民正常生活，造成近年来该地区最严重的动乱。无独有偶，一个名为“反抗灭绝”的环保组织启动“全球性”抗议活动，在伦敦、柏林和悉尼等西方国家首都蔓延。其形式、手法、策略、串联办法，与香港暴乱分子如出一辙。

西班牙和其他已被冲击的各国政府和主流媒体反应迅速而强烈。西班牙首相桑切斯明确表示决不容忍以暴力搞分裂的行为，必将“依法行事”。英国、德国、澳大利亚等国已对暴力示威者采取强硬措施。美国有线电视新闻网（CNN）、英国泰唔士报、英国广播公司（BBC）、澳大利亚广播公司等众口一词地将这些抗议行为定性为“暴力行动”，声称“民主国家决不允许暴力抗法”。西方网络上的评论认为，暴力“影响公众的正常生活，给人们带来困难”。CNN认为巴塞罗那发生的事是西班牙“严重的政治危机”，将支持独立者称为“分裂主义者”。

相关国家政府依法处置类似事件甚至采取强力措施维护国家统一和安全是正当的国家行为。媒体谴责暴力，维护法治，也是职责所在。但令人诧异的是，一些西方国家在对待本国发生的暴力行为和发生在别国，特别是发生在中国香港的严重暴力乱港行为采取截然不同的评判标准。人们记得，曾几何时：

——西方国家政客把香港乱局说成是“美丽的风景线”，而当动乱反噬他们的时候，则成了万恶不赦的暴行；

——某些西方大国政府和议会发表声明，通过法案，对香港特别行政区政府为止暴制乱采取的举措说三道四，而当事情发生在他们的国土上，则理直气壮地加以镇压；

——几乎所有西方主流媒体都把蒙面黑衣的乱港分子美化为争取“民主自由”的“斗士”，而当“港独”祸水反噬西方的时候，这些媒体言之凿凿地斥之为“分裂主义者”。

如此等等。这是典型的双重标准，于法不公、于理不合、于情不容，是令人不齿的倒行逆施。

中国古语云，“己所不欲，勿施于人”。这是大道之言，君子之行。而以己之恶强加于人，则是宵小之为，结果必然是搬起石头砸自己的脚。西方面对祸起自家的事实，还不该反省吗？

（作者系中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

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