外交部：中国政府从未要求解雇莫雷

人民网北京10月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

全文如下：

问：中方已经发布了巴西总统博索纳罗将对中国进行国事访问的消息。请介绍一下此次访问有关安排。中方对此访有何期待？如何评价当前的中巴关系？

答：应国家主席习近平邀请，巴西联邦共和国总统博索纳罗将于10月24日至26日对中国进行国事访问。其间，习近平主席将为博索纳罗总统举行欢迎仪式和欢迎宴会，主持正式会谈并共同出席签字仪式，李克强总理和栗战书委员长将分别同他会见。双方将就中巴关系和共同关心的问题交换意见。博索纳罗总统还将出席两国经贸活动。

中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴。建交45年来，中巴关系始终保持健康稳定发展，各领域互利合作硕果累累，已经成为发展中大国团结合作、携手发展的典范。博索纳罗总统就任以来，高度重视发展对华关系，中方对此表示赞赏。

中方始终从战略高度和长远角度看待和发展同巴西的关系，愿同巴方一道努力，以庆祝建交45周年为契机，继续密切两国高层交往，加强发展规划对接，全面深化各领域互利友好合作，推动中巴全面战略伙伴关系不断向前发展，更好地造福两国和两国人民。

问：NBA总裁萧华称，中国政府要求其解雇发表涉港言论的休斯敦火箭队总经理莫雷。中方是否可以证实这一消息？

答：我在媒体上看到了有关消息，为此专门向有关部门作了了解和核实。结果就是，中国政府从来没有提出过这样的要求。

问：伊朗总统鲁哈尼提出了一项关于霍尔木兹海峡的和平倡议（OMID/HOPE)，中方对该倡议有何评论？

答：当前中东海湾局势高度复杂、敏感，中方对此密切关注。维护地区的和平稳定，符合国际社会共同利益。中方欢迎一切有助于推动地区形势缓和的倡议和外交努力，鼓励地区国家本着睦邻友好的精神，相互释放善意，停止敌对，开展对话，通过集体协商来解决彼此的分歧。

问：关于美国国务院要求中国驻美外交人员在会见美国地方官员、访问教育和研究机构须提前通知美国务院一事，你昨天已就此作了回应。请问中方将采取什么具体措施回应美方的相关作法？

答：昨天我在回答有关问题时已阐明了中方的立场。美国国务院对中国驻美外交人员在美开展正常公务活动提出额外要求，人为设置障碍，还强词夺理，对外说这是对中方限制美国外交人员活动的回应，这完全是倒打一耙，是极度心虚的表现。我们不禁要问，过去那个自信满满的美国到哪里去了？我们奉劝美方及早纠正错误，立即撤销对中国驻美外交人员的限制措施，这是唯一的出路。外交从来讲究对等，我们理所当然会在对等基础上作出反应。

问：据报道，17日，欧盟委员会主席容克发推特称，欧盟和英方已达成一项脱欧协议，该协议对于欧盟和英国而言公正且平衡，兑现了双方寻找解决方案的承诺。同日，英国首相约翰逊也发推特称，我们拥有了一项伟大的新协议，现在英国议会应该在本周六通过该协议，以便让我们继续处理其他优先事项。请问中方对此有何评论？

答：中方注意到英欧谈判近日出现的积极进展。我们希望英国脱欧进程平稳有序，这符合包括欧盟、英国在内的各方利益，也有利于世界的稳定与发展。

问：据报道，马来西亚方面要求删减电影《雪人奇缘》中涉及南海九段线的镜头。此前，越南也因上述原因禁止该片在国内上映。中方对此有何评论？

答：你提到的具体情况我不了解。中方在南海问题上的立场是一贯的、明确的。

问：第74届联合国大会17日举行全会，选举出包括委内瑞拉在内的14个人权理事会新成员。美国国务卿蓬佩奥称，中国和俄罗斯投票将委内瑞拉送进了人权理事会，这是一场闹剧。人权理事会成员中包括一些人权状况很恶劣的国家，这是美国2018年退出人权理事会的原因之一。中方对此有何评论？

答：美方的说法毫无道理。委内瑞拉当选联合国人权理事会成员，是联合国会员国按照联合国大会议事规则一国一票选举的结果，它反映了国际社会的主流意愿，合理合法，顺理成章。如果谁要质疑这个结果，难道是要挑战联大的权威吗？难道是要挑战大多数联合国会员国吗？

我们奉劝美方不要再扮演人权“教师爷”，不要再把人权问题政治化，不要再打着人权的幌子干涉他国内政，这样做只会进一步损害美国的形象和声誉，也必将遭到国际社会的反对。

问：据报道，由中方建设的肯尼亚内马铁路一期工程本月16日正式建成通车，中国同毛里求斯17日签署自由贸易协定。你能否进一步介绍有关情况？

答：内马标准轨铁路一期工程是蒙内铁路向肯尼亚西北部的延伸，全长120公里，是继蒙内铁路后中方帮助肯尼亚修建的又一条全线使用中国标准、中国技术和中国装备的标准轨铁路。内马铁路将与蒙内铁路形成联动效应，为促进肯尼亚经济社会发展、加快实现工业化及推进东部非洲地区互联互通发挥重要支撑作用。

中国和毛里求斯签署的自贸协定涉及货物贸易、服务贸易、投资、经济合作等内容，是中国与非洲国家签署的第一个自贸协定，不仅为深化中毛经贸关系提供了更加有力的制度保障，也对中非经贸合作起到积极作用。

这里我要强调，作为非洲国家的好伙伴、好朋友、好兄弟，中方始终根据非洲国家需要，加强对非经贸合作，参与非洲基础设施建设，加快经济社会发展。当前，中国同非洲国家正在全面推动落实中非合作论坛北京峰会成果和共建“一带一路”。内马铁路一期的建成和中毛自贸协定的签署，成为中非合作的最新成果，体现了中非合作共赢、共同发展的坚定决心和积极进展，受到非方的高度评价和欢迎。

中方愿同非方继续共同努力，加快推动落实中非合作论坛北京峰会成果，进一步深化双方在产业发展、基础设施建设、贸易投资等领域的合作，为非洲国家带来更多发展红利，为中非人民带来更多实惠和好处。

(责编：贾文婷、徐祥丽)