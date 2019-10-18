巴西拟提供签证便利 希望每年吸引60万中国游客

原标题：巴西拟提供签证便利 冀每年吸引60万中国游客

中新网10月18日电 据南美侨报网报道，第八届世界旅游经济论坛14日在澳门开幕，阿根廷和巴西是本届论坛的合作国家。巴西旅游部部长马塞洛?阿尔瓦罗?安东尼奥15日和旅游行业投资者会面，讨论如何让来到巴西的中国游客成指数级增长。如今巴西每年接待的中国游客约为6.5万，目标是在未来几年达到60万。

据报道，为了达到这一目标，会议上指出要向中国游客提供签证便利，并改善巴西在接待外国游客方面的能力，比如改善互联网设施和交通连接问题。此外，提升巴西旅游安全、改善基础设施、增加游客进入自然公园旅游的机会等，也被视为增加外国游客数量的关键点。

在会议上，企业家们强调了宣传多种旅游类型的重要性，比如生态旅游、商业旅游、保健旅游、宗教旅游、体育旅游等。“巴西拥有多样性，可以接待全球不同类型的游客，我们需要与服务业一起开展旅游相关行动。”巴西国家服务业联合会(CNS)主席路易吉?内塞说。

巴西旅游部长还在会议上强调了过去几个月来巴西在免签措施方面取得的进展。他表示，在对美国、加拿大、日本、澳大利亚游客免签的一个月后，游客数量就出现了增加，仅加拿大和美国游客数量就增长了约27%和25%。

14日，安东尼奥在论坛开幕式上发言，会后还出席了新闻发布会。他提到，巴西政府将设立一个委员会，由旅游部和外交部人员参与，推进向中国游客发放电子签证的进程。他还称政府正在研究其他可能性来吸引中国游客，比如让持有欧盟、美国或阿根廷签证的中国游客免签进入巴西。

此外，巴西旅游部长称短期内的另一个项目是在中国开设更多巴西签证中心，打算由目前的2个增加至12个。“我在这里是为了进一步发展和中国的关系，中国是我们最大的贸易伙伴。”安东尼奥说，“我们拥有很多中国游客感兴趣的目的地，比如潘塔纳尔湿地和伊瓜苏瀑布，我们也提供了大量的商务旅游机会。”

据悉，来到巴西的中国游客更多是商务旅游和生态旅游。根据巴西旅游部的数据，中国游客每天在巴西的花费约为65美元，最爱游览的目的地包括圣保罗、里约热内卢、伊瓜苏和玛瑙斯等。

(责编：冯粒、曹昆)