中国整体形象保持稳定 国际地位和全球影响力持续增强

人民网讯 由当代中国与世界研究院主办的《中国国家形象全球调查报告2018》发布会18日在北京举行。报告涵盖“国家整体形象及影响力”“中国政治与外交形象”“中国经济形象”“中国文化与科技形象”等内容，其中“哪些国家对中国整体印象最好”“中国在海外民众心中有哪些标签”“共建‘一带一路’倡议哪方面意义更受关注”等话题成为热议焦点。

本次调查的主要发现有：

1.中国整体形象保持稳定，内政外交受好评。2018年，海外受访者对中国的整体印象为6.2分（10分制），延续了近年来小幅稳定上升的趋势。海外发展中国家对中国的印象仍然好于发达国家，且今年提升0.2分，呈现逐年上升的趋势。中国对全球治理的贡献和国内治理的表现得分分别为6.4分和6.3分，其中国内治理表现得分相比去年提升0.1分，认可度略有上升。发展中国家受访者对中国的全球治理贡献度、国内治理表现的评价高于总体水平。海外受访者年龄越小，对中国全球治理和国内治理表现的评价越高。

2.中国在科技、经济和文化领域的全球治理表现认可度高。在中国参与全球治理的领域中，科技（63%）、经济（60%）、文化（53%）是海外受访者最为认可的三个领域，认可度均超过五成。与2017年调查相比，海外受访者对中国未来参与全球治理各领域的期待均有所提升。约五成海外受访者希望未来中国在全球治理的科技、经济领域发挥更大作用。海外发展中国家受访者最期待中国在全球治理发挥更大作用的领域是经济（61%）和科技（59%），发达国家受访者最为期待的领域是科技（42%）和文化（39%）。

3.历史悠久、充满魅力的东方大国和全球发展的贡献者仍是中国最突出的国家形象。历史悠久、充满魅力的东方大国，仍是海外民众对中国的突出印象。海外发展中国家受访者选择此选项的比例超过发达国家，达到62%；年龄越大的海外受访者，认为中国历史悠久、充满魅力的比例越高。此外，海外发展中国家受访者对中国形象的评价更为正面，特别是选择中国是全球发展贡献者的比例达60%，比上次调查数据上升12%。

4.受访者预期中国的国际地位和全球影响力会持续增强。海外受访者普遍看好中国经济未来发展，接近半数的受访民众认为中国将成为全球第一大经济体、引领新一轮全球化，为全球治理做出更多贡献。65%的海外受访者认为中国的国际地位和全球影响力将会持续增强。同时，海外受访者也关注中国面临的贫富分化、环境污染等问题与挑战。

5.“人类命运共同体”理念对个人、国家、全球治理的积极意义获关注。总体来看，六成左右的海外受访者认为“人类命运共同体”理念对个人、国家、全球治理具有积极意义。其中，海外受访者认同“人类命运共同体”对全球治理的积极意义的比例最高，达62%。比较而言，海外发展中国家的受访者认同该理念具有积极意义的比例更高。海外36-65岁受访者更认可“人类命运共同体”理念对个人、国家、全球治理具有积极意义。

6.“一带一路”的海外认知度不断提升。海外受访者对“一带一路”的整体认知度达到20%，在印度、日本、意大利等国家的认知度达到40%及以上。对“一带一路”认知度排在前五位的国家为：印度（50%）、日本（43%）、意大利（40%）、俄罗斯（30%）、韩国（30%）。在对“一带一路”倡议有所了解的人群中，“一带一路”倡议对地区和全球经济的积极意义更获认可。海外发展中国家的受访者对于“一带一路”倡议对个人、国家、地区和全球经济的积极意义更认可。

7.中餐、中医药、武术仍是海外受访者认为最能代表中国文化的元素。海外受访者认为，中餐（55%）、中医药（50%）、武术（46%）是最能代表中国文化的三个方面。发达国家受访者倾向于选择中餐为最能代表中国文化的元素，而发展中国家受访者对中医药和武术的选择比例更高。79%的海外受访者体验过中国饮食文化，相比2017年调查数据稍有增长，主要是海外发展中国家受访者体验比例增加。接触到中国饮食文化的受访者中，81%对中国饮食文化持有好印象，相比2017年好感度提升幅度大。

8.中国科技形象表现亮眼，通过与中国相关渠道了解中国的人数有所增长。认为中国科技创新能力强的海外受访者达66%，其中海外发展中国家受访者的认可度远高于发达国家。在中国科技成就的认知度中，高铁技术在海外的认知度最高，其次是超级计算机和载人航天技术。海外民众了解中国信息的主要渠道是本国的传统媒体（48%）、使用中国产品（47%）。与2017年调查相比，海外受访者通过与中国相关渠道了解中国的人数有所增长，例如听了解中国的人讲述中国信息、与中国人交往、接触中国在当地推出的新媒体、参加中国在当地的活动等。

据悉，由国家专业智库——当代中国与世界研究院等机构共同打造的中国国家形象调查平台，自2012年起就连续开展了中国国家形象调查工作，是国内首个定期、持续发布大型中国国家形象调研报告的自主调研平台，受到政府部门和国内外业界、学界、媒体界的广泛关注。本次发布的《中国国家形象全球调查报告2018》（中、英文版）由当代中国与世界研究院联合知名调查机构凯度集团共同完成。

(责编：贾文婷、杨牧)