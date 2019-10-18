新华社华盛顿10月17日电 财经观察：穿过全球不确定性“迷雾” 世界更懂中国经济定力

新华社记者许缘 高攀 杨承霖

国际货币基金组织（IMF）与世界银行秋季年会17日在华盛顿开幕，为世界经济把脉会诊是年会重要议程。在世界经济增长前景深陷不确定性“迷雾”之际，中国经济以其显著“定力”，继续成为世界经济增长引擎。

全球经济增速放缓

在15日发布的最新一期《世界经济展望报告》中，IMF将今明两年世界经济增速分别下调至3%和3.4%；与7月预测值相比，分别下调0.2和0.1个百分点。今年全球经济增速也将创2008年全球金融危机以来最低水平。

IMF认为，由于贸易壁垒上升、贸易和地缘政治不确定性加剧、部分新兴市场和发展中经济体宏观经济压力增大，以及发达经济体存在结构性问题，世界经济正在同步放缓。虽然多数人士认为世界经济暂不会衰退，但不确定性已成为困扰增长的最大隐患。

在最新报告中，IMF预计发达经济体今明两年经济增速均放缓至1.7%，其中美国今明两年经济增速分别为2.4%和2.1%；IMF还将今明两年新兴市场和发展中经济体经济增长预期分别下调至3.9%和4.6%。

中国经济保持“定力”

IMF预计，今年中国经济有望增长6.1%，继续成为拉动全球经济增长的主要力量。同时，中国的宏观调控政策、减贫成就等也获得各方赞扬。

IMF第一副总裁戴维·利普顿告诉新华社记者，中国已多次证明其拥有一系列经济政策工具来保持经济稳定增长。中国已采取财政和货币政策帮助缓冲贸易紧张局势对经济增长的负面影响。

IMF财政事务部副主任保罗·莫罗在接受新华社记者专访时表示，中国实施的财政政策有效支持经济增长、减缓贸易紧张局势影响，有助于重新平衡经济。他预计，中国经济将继续保持相当强劲的增长，助力全球经济健康增长。

此外，世界银行行长戴维·马尔帕斯对中国减贫成就表示赞赏。他表示，中国在过去几十年间通过市场化改革实现了“巨大发展”，让数亿人成功摆脱贫困。

驱散“迷雾”呼声强烈

2018年以来，贸易争端、英国“脱欧”等不确定性“迷雾”笼罩世界经济。据IMF测算，到2020年全球经济或将因贸易争端损失约7000亿美元，相当于全球国内生产总值（GDP）的0.8%左右。

化解贸易争端、加强国际合作、共同应对全球经济放缓，成为本次年会的最大呼声。马尔帕斯表示，对世界经济来说，更清晰的中美经贸前景和英国“脱欧”前景将对经济增长有益。

IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，为维护世界经济增长，首先要消除贸易损害，找到有助于建立更强大贸易体系的持久方案，恢复贸易对世界经济的引擎作用。她表示，新一轮中美经贸高级别磋商成果让她备受鼓舞，为双方走向“贸易和平”提供了机会。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特也敦促政策制定者达成持久协议消除贸易壁垒，控制地缘政治紧张局势并减少政策不确定性，以提振信心并重振投资、制造业和贸易。（参与记者：邓仙来、熊茂伶、张亚东）

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)