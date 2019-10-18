新华社东京10月18日电 专访：进博会为日本企业和中国消费者提供双赢平台——访日本贸促人士中井邦尚

新华社记者钱铮 沈红辉

日本贸易振兴机构企划部负责东北亚地区战略的中井邦尚日前接受新华社记者专访时说，希望通过进博会帮助日本企业、特别是中小企业在中国拓展市场；同时通过向中国介绍优质商品，帮助中国消费者提高生活品质。

日本贸易振兴机构是经济产业省下属的致力于促进贸易和投资的半官方机构。在2018年第一届中国国际进口博览会上，该机构召集了以中小企业为主的约260家企业和团体，以“日本馆”形式组团参展。此外，还有190家日本企业通过自主报名等方式参展。

中井邦尚告诉新华社记者，日本馆在去年展会上收获颇丰，签约金额达58亿日元（1美元约合108日元）。

他说，随着中国经济发展水平不断提高，对日本商品的需求不断增加。据日方统计，今年1月至7月，日本出口至中国的农林水产品和食品达856亿日元，同比增长12.8%。

中井邦尚说，今年日本参展企业将重点推介中国市场较为关注的食品、农产品和医药。他还表示，现在护理、养老在中国的关注度日益提高，日中两国在这方面面临类似挑战，中国消费者可能会关注日本相关产品。

中井邦尚表示，虽然食品、农产品、医药等商品占日中双边贸易的比重仍然不高，但这些领域发展潜力巨大，进博会为扩大这些产品在中国的销路提供了重要平台。

对于今年进博会，日本贸易振兴机构将组织约160家日本企业参加，其中半数企业是第一次参加。中井邦尚表示，之所以参展商少于第一届，是因为不少日本企业去年参展后找到了代理商。

中井邦尚表示，中国召开进博会有助于将海外优质产品不断引进中国，从而增加中国人的消费选项，而日本贸易振兴机构正希望借此将更多日本优质商品介绍给中国消费者。

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