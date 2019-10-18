《光阴的故事——万里为邻》首播仪式在匈牙利布达佩斯举行

人民网布达佩斯10月18日电（记者于洋）为庆祝中华人民共和国和匈牙利建交70周年，由国务院新闻办公室和国家广电总局联合举办的合拍片《光阴的故事——万里为邻》首播仪式暨“视听中国 全球播映—走进匈牙利”活动10月17日下午在匈牙利首都布达佩斯举行。中匈双方嘉宾约150人出席了首播仪式。

《光阴的故事——万里为邻》是在国务院新闻办公室的指导与支持下，由五洲传播中心与匈牙利ATV电视台联袂打造的纪录片。在片中，匈牙利主持人走访中匈两国，通过走进一段段生动的故事，带领观众一览中匈两国友好往来的坚实基础和共同迈向未来的美好画卷。本片于10月17日晚在匈牙利ATV电视台首播，并登陆国内电视台及国内外主要视频网站。

首播仪式上，匈牙利创新与科技部副部长拉斯洛·乔奇首先致辞。他代表匈方欢迎中国友人远到而来，并高度评价70年来新中国辉煌成就和对匈关系发展。赞赏中国在国际和地区事务中的积极作用，并表示愿全面深化和加强对华各领域，特别是两国影视文化领域的交流，匈牙利政府将积极参与共建“一带一路”，祝愿中匈友谊日久天长。

中国驻匈牙利大使段洁龙在致辞中表示，《光阴的故事》首播活动是以视觉艺术的方式对中匈之间友好历史进行直观和真实的诠释，通过重现我们共同经历的时光和身边发生的故事，帮助我们重温和总结两国交往和人民友谊的经验，激励和启迪我们为双边关系进一步发展注入新的智慧和努力。

国务院新闻办公室对外推广局局长张雁彬局长在致辞中表示希望两国的影视机构不断创新合作形式，深化合作内容，推出更多展现中匈两国风土人情、体现两国人民心之所向的影视作品，为打造中匈具有战略意义的命运共同体添砖加瓦。万里为邻，共谱新时代的华章。

近年来，中匈两国不断深化交流，特别是在影视文化领域有着众多合作。除中匈合拍纪录片外，中国电视剧《大丈夫》于日前在匈牙利热播，《丝路时间》栏目引发当地观众关注。

在首播仪式现场，ATV电视台营销总监扎耶尔·阿迪拉分享了《大丈夫》与《丝路时间》的播出情况。他表示通过译制这些中国优秀电视剧作品，不仅使得ATV电视台在收视率方面获得领先，ATV作为匈牙利第三大收视率平台也拥有更丰富多元化的节目类型，更加让匈牙利人民了解到当今中国人民的日常生活以及感受到中国特色的文化。

《光阴的故事——万里为邻》首播之际，国务院新闻办公室与国家广播电视总局联合举办的“视听中国 全球播映”活动在匈牙利拉开帷幕。据悉，“视听中国”将与ATV电视台展开后续合作，于10月17日至23日，播放《习近平治国方略》等7部优秀中国电视节目。

《光阴的故事》系列纪录片是在国务院新闻办公室的指导与支持下，由五洲传播中心与多个国家的主流媒体深度合作的品牌节目。采用共同策划、联合制作、两国推广、同步播出的紧密合作方式架设起两国之间民心相通、合作共赢的连心桥。目前，该系列纪录片已完成“老挝”篇、“哈萨克斯坦”篇、“越南”篇和“柬埔寨”篇，《光阴的故事——万里为邻》为该系列最新作。

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