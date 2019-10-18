世界经济格局剧变  企业全球化之路到底如何走

人民网讯 11月2日至3日, 上海进博会前夕，全球化智库(CCG)、中国国际经济合作学会(CAFIEC)、中国外商投资企业协会(CAEFI)、联合国驻华系统(UN China)将于北京联合举办“2019中国’引进来’与’走出去’论坛暨第六届中国企业全球化论坛”。论坛将发布《中国企业全球化报告》，提出2019年中国企业对外投资的最新动向和问题对策。

适逢中华人民共和国成立70周年，在中国企业全球化取得不凡成绩的同时，美国单边主义战略导致全球贸易与投资壁垒增多，中美经贸摩擦前景不明，中国企业外部环境丕变。面对世界处于百年未有之大变局，第六届中国企业全球化论坛将邀请国内外极具影响力的国际组织、驻华使节，跨国公司领袖，商会负责人，国际商务专家，国际顶级智库及高校学者等官产学研精英共同探讨企业全球化之道。

论坛将设立四场全体大会、八场平行论坛和一场主题午餐会，将围绕在当前中美贸易摩擦前景不明、逆全球化盛行背景下企业如何开辟新蓝海，中国企业从量变到质变又该如何进一步修炼核心竞争力，全球价值链新趋势下企业如何布局并深耕全球市场以及大国竞争时代全球化企业如何规避跨国法律风险，研讨我国如何推动更高水平的对外开放，完善外商投资法，进一步优化营商环境，并分析“一带一路”上的热土商机，多边贸易体系创新与亚太区域经贸新机遇，企业全球化发展的人才需求痛点与创新解决方案，解析未来中国从4亿中产上升到8亿的消费升级带来的机遇与挑战，并探索中国-欧洲、中国-东盟、中国-北美、中国-非洲和中国-拉美洲等区域经贸合作和投资前景。

(责编：常红、贾文婷)