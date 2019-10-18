美国电子烟相关肺病病例接近1500例

新华社华盛顿10月17日电（记者周舟）美国疾病控制和预防中心17日公布的数据显示，截至15日，美国49个州、华盛顿哥伦比亚特区和美属维尔京群岛已报告与使用电子烟有关的确诊和可能肺病病例达1479例，至少33人死亡。

美疾控中心数据显示，有849名患者知晓自己使用的电子烟烟液的物质成分，其中大约78%的人吸了含有大麻类物质四氢大麻酚（THC）的烟液。

美疾控中心首席副主任安妮·舒沙特16日在美国会作证时说，目前患者情况非常复杂，其中约半数患者需要重症监护。她说，随着今冬流感季的到来，与电子烟有关肺病的诊断会更加困难，且患有这种肺病的患者更容易患流感和其他肺部疾病。

美疾控中心目前正在对患者支气管肺泡灌洗液、肺部组织取样和电子烟气溶胶排放等进行检测。舒沙特认为，疾病可能由多种原因导致，但确切病因的调查还需一段时间。因此该机构建议，在调查进行期间，为了保证远离危险，建议人们考虑避免使用一切电子烟产品。

近年来美国青少年使用电子烟已达到“流行性级别”。据统计，2018年有超过360万美国中学生吸电子烟，较2017年激增150万。为吸引青少年人群，很多电子烟产品都提供水果味等多种香味。美国卫生与公众服务部9月宣布，其下属的食品和药物管理局将在未来一段时间内出台规定，禁止销售非烟草味的电子烟产品，以控制青少年吸电子烟的趋势。

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