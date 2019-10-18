叙外交部：土耳其在叙军事行动使土丧失阿斯塔纳担保国地位

新华社大马士革10月17日电（记者汪健 郑一晗）叙利亚外交部17日发表声明表示，土耳其近期在叙北部展开的军事行动使其失去了阿斯塔纳担保国地位，土耳其此举与阿斯塔纳进程的相关原则和决议“完全矛盾”。

声明表示，土耳其不顾国际谴责，“仍固执于对叙利亚的公然侵略”，严重打击了为叙危机寻找出路的努力。声明强调，叙利亚完全拒绝并强烈谴责“土耳其的公然侵略和对叙利亚内政的干涉”。

声明还呼吁国际社会向土耳其施压，“阻止土耳其对叙利亚的侵略，使其承担全部后果，并迫使其放弃对地区和世界安全、和平与稳定构成威胁的破坏性政策”。

据叙利亚通讯社报道，叙总统巴沙尔·阿萨德17日在会见来访的伊拉克国家安全顾问法利赫·法亚迪时说，土耳其的军事行动是“公然侵略”，叙利亚将在叙领土的任何地区通过所有合法手段进行回应和抗击。

土耳其长期以来将叙北部库尔德武装视为恐怖组织。本月9日，土耳其军队进入叙利亚北部，土总统埃尔多安称此举是为防止在土南部边境线上出现“恐怖主义走廊”，并促使叙利亚难民重返家园。

俄罗斯、土耳其和伊朗三国2017年发起阿斯塔纳进程。在这一和谈机制框架下，有关方面已召开多次国际会议。2018年1月在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会决定成立叙利亚宪法委员会，这成为叙利亚政治进程的重要一步。

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