“四单”模式画出最大同心圆实现善治

为在制度框架内画出人民当家作主最大同心圆，江西省萍乡市安源区安源镇人大推行民生实事项目人大代表票决制，将民生实事项目征集、初定、审议、票决、监督、评估三个阶段六个环节，引入人民代表大会制度轨道上来，充分发挥人民代表大会这一民主渠道，在党委的领导下，创新“四单”模式，让政府决策由“为民做主”变为“由民做主”，展开了一场以人民民主的方式实现善治的生动实践。

广泛征集民意 让群众“点单”

“今后可以到家门口借阅图书、练歌学舞等，我们的业余生活将更加丰富。”安源新村群众谈论到小区内即将建成的新时代文明实践站时总是满满的得意。作为人大代表票决确定的民生实事工程之一，此新时代文明实践站是在拆除“怨气大”的垃圾中转站等基础之上而建，包括理论宣讲、教育服务、文化服务、科普服务和健康体育服务五大平台，被广大群众形象地誉为“票决出来的文明实践站”。

为保证民生实事项目的可行性，安源镇在项目征集和初定环节坚持尊重民意、突出民生、公益均等、普惠共享、量力而行、尽力而为。镇人大依托人大代表联络工作站多途径组织人大代表深入了解群众的痛点、难点、堵点，梳理汇总形成建议项目，提交党政联席会研究审定，按程序经人大主席团会议审议通过，作为交由人民代表大会全体会议审议票决的民生实事候选项目。群众的“点单”，民生实事项目筛选的自下而上，从源头上、机制上解决因政府决策与群众需求不一致而导致群众不理解、不领情、不满意的问题，也使政府有限的人力财力物力真正用在群众急需的民生实事上。

实行审议票决 让代表“定单”

“现在吃水特别方便，人很幸福。”安源镇石板村的村民喜笑颜开。以前石板村“担水喝”，村民将“苦水”说给人大代表联络工作站代表听，驻站代表把收集到的情况集中向镇人大主席团进行了反映，建议加快推进石板村安全饮水工程，得到了镇人大主席团的重视，经镇党政联席会议研究，被确定为民生实事候选项目之一，并提交当年召开的镇人代会票决，最终获得了投票通过，如今石板村实现了户户通自来水。石板村村民告别“靠天吃水”，只是安源镇“试水”民生实事项目人大代表票决制的一个缩影。

如果说，群众的“点单”让民生实事更接地气的话，那么，代表的“定单”则使得众多需解决的实事有了分步重点实施的循序。为了取得有效票决，安源镇在人代会期间安排必要时间、发放必要材料让人大代表对候选项目进行讨论、审议，并且设置现场票决环节，代表们人手一票，从候选项目中票选出最关心最迫切的重点民生实事项目。民生实事项目虽然是群众关心的“关键小事”，但嵌入代表票决后就成为体现人民民主的“大事”，实现了政府治理、社会参与、群众自治的良性互动，有利于化解基层治理面临的矛盾和问题。

组织项目实施 让政府“买单”

“过去全校就一幢破旧的教学楼。现在迁建后条件改善多了，家长甭提多高兴了。”“看着票决后学校修建的新校舍，就像看到自己的孩子一样，有感情！”安源镇人大代表难掩幸福。石坂小学和中心幼儿园项目，是由镇人代会票决通过的民生实事项目。

为了确保代表票决的项目切实完成、见效，镇政府召开行政会进行研究部署，及时将项目列入政府年度重点工程（工作），根据各个项目所涉及的内容进行责任分解，交由相关班子成员牵头负责、具体实施，并明确项目建设的目标任务、时间节点、责任部门和完成时限，确保民生实事工程办好办实。以前，代表觉得“提了白提，不如不提”，给群众留下平时“撂荒”的印象。现在，票决制为代表在闭会期间有效履职搭建了平台，厕所革命、道路改造……一项项票决出来的具有法律效力的民生项目落地落实，让人民得到了实实在在的好处，人大代表们确能感受到代表的价值所在，积极主动地当起了“调研员”“监督员”“宣传员”，代表履职热情和责任担当得到了进一步激发。

强化全程监督 让人大“验单”

“日处理污水多少？”“污水处理站运行是由哪个部门来监管，如何监管？后续是如何维护？产生的费用是如何解决的？”在污水处理站，代表们边听取汇报，边抛出一连串颇为专业的问题询问相关职能部门。污水处理全覆盖是票决出的民生实事项目，镇人大开展“人大代表环保行”验单。

民生实事工程能办好办实，人大的全程监督是关键。民生实事项目一经确定，镇人大就把落实情况列为监督重点，通过综合运用专项审议、集中视察、实地调研等多种监督手段实行督查，有针对性地提出建议意见，积极为项目推进出谋划策，确保项目落到实处；同时组织代表以走访群众、向群众述职等形式向项目实施地选民群众通报项目进展情况，提升群众满意度；在人代会期间组织人大代表听取和审议政府民生实事项目完成情况的报告，就实事项目的完成进度、项目质量及实施效果组织开展满意度测评并公开结果，将实事项目的监督贯穿于项目实施的全过程，由此使件件实事以透明而公正的“验单”，消除了群众的疑虑，赢得了百姓的赞誉。

民生实事项目人大代表票决制是在党委领导下，政府在广泛听取、充分吸收人民群众意见的基础上提出候选项目，经同级人民代表大会投票决定后，由政府组织实施，并接受人大代表和人民群众监督和评价的制度，即将民主实事项目由“政府部门自己定自己办”转变为“群众提、代表决、政府办、人大评”，民生实事票决制工作议题来自民间、主题突出民生、解决依靠民主、结果赢得民心，是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国三者有机统一在基层的生动实践。安源镇将把票决制作为做实人大决定工作、做深监督工作、做活代表工作的重要抓手，推动票决制制度化、规范化、常态化发展。（韩茜 王导三）

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