新华社上海10月18日电 通讯：欲赢全球市场 先赢中国市场——国际涂料巨头阿克苏诺贝尔的“多彩中国之旅”

新华社记者陆文军 有之炘

自1792年起，来自荷兰的阿克苏诺贝尔开始了油漆和涂料业务。在欧洲，这家涂料供应商与荷兰国立博物馆开启了名画色彩修复合作。在中国，阿克苏诺贝尔积极布局研发中心，扩大生产线，投身城市改造项目……经过几十年在华深耕，这家欧洲涂料巨头真切体会到“欲赢全球市场，先赢中国市场”的真谛。

阿克苏诺贝尔是全球知名油漆和涂料企业，旗下拥有多乐士、来威、新劲等品牌。早在20世纪80年代初期，这家涂料巨头就登陆中国，在北京、上海等地建立代表处，并于1994年建立阿克苏诺贝尔（上海）有限公司。近年来，阿克苏诺贝尔逐渐加大了对中国市场的开拓力度，包括宣布将加大投资其全球最大的常州粉末涂料厂以及在上海设立研发中心等。

阿克苏诺贝尔中国及北亚区总裁郭振华告诉记者，目前公司在华业务规模达到15亿欧元（1欧元约合1.1美元），中国市场在阿克苏诺贝尔全球收入占比为14.3%，员工人数占到15.4%，中国是阿克苏诺贝尔最大的单一市场。

郭振华说，“我们深知，要赢得全球市场，首先要赢得中国市场，自进入中国以来我们从未停止在中国的投入，未来还会继续投资中国市场。”

在阿克苏诺贝尔的众多中国生产基地中，2012年启用的常州涂料基地是其重要生产中心。今年7月份，阿克苏诺贝尔宣布再追加投资300万欧元，在常州粉末涂料厂新建三条粉末涂料生产线，加强本地生产制造高端产品的能力。

除在制造端的投资，近年来阿克苏诺贝尔把更多研发力量放在中国。位于上海松江的阿克苏诺贝尔研发中心成立于2016年6月，投资超过650万欧元，配备了一系列全球顶尖的材料分析和涂料性能测试设备，有150多名技术人员，与其在中国15个生产基地的500多名研发人员共同推进在中国的创新工作，成为公司技术和产品创新的“加速器”。

郭振华介绍，随着中国制造业与消费市场的转型升级，阿克苏诺贝尔不断加大数字化、智能化方面的创新，并且在垃圾减量、减少排放、能源改革等领域不断取得突破。

除常规业务外，这家企业还致力于利用专业优势，投身中国城市建设。从2002年开始，阿克苏诺贝尔开始参与上海松江地区的旧城改造项目，针对老旧小区重涂课题，提供定制化的解决方案及技术支持。截至2018年年底，共完成了283万平方米的旧街坊改造，为当地增色添彩。

谈到中国营商环境，郭振华以上海为例告诉记者，作为连通中外市场的门户枢纽，上海是中国的创新基地之一，具有稳定的外商投资政策、高效的政府服务、丰富的人才资源，为阿克苏诺贝尔在中国乃至在全球的进一步发展提供了很好的契机。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)