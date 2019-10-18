新华社北京10月18日电 题：RCEP：谈判加速冲刺 昭示人心向“合”

新华社记者杜白羽 叶书宏

今年以来，由东盟发起并主导的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）谈判呈现明显加速冲刺态势。在本月泰国密集举行RCEP第九次部长级会议和贸易谈判委员会会议上，各方就协定80.4%的文本达成一致，并重申确保在今年年内结束谈判。

当今世界，单边主义、保护主义抬头，贸易争端接连上演，贸易形势日趋紧张。尽快完成RCEP谈判不仅有利于促进区域产业链和价值链融合，推进亚太区域一体化进程，还将为支持全球自由贸易发挥积极作用。RCEP谈判的良好进展，传递出区域国家维护经济全球化、推进自由贸易的共同政治意愿，体现出共同推进合作共赢的向心力，在当前全球贸易局势动荡的背景下具有特殊重要意义。

RCEP由东盟十国于2012年发起，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度共同参加，旨在通过削减关税及非关税壁垒，建立统一市场的自由贸易协定。协定涵盖约全球人口的一半，32.2%的全球GDP，29.1%的全球贸易以及32.5%的全球投资，达成后将成为全球涵盖人口最多、最具潜力的区域自贸协定。

“七年长跑”面临最后冲刺，前期一直犹豫不决的印度态度明显积极起来。从长期看，印度加入RCEP，将发挥其在软件和服务业领域的优势、巩固其在南亚的经济主导地位。

各方“加速撞线”行动力增强，将为区域一体化带来新动力，对冲因全球贸易和投资不确定性带来的风险，极大缓解全球贸易保护主义所产生的负面影响。

泰国副总理兼商业部部长朱林说，泰国已制订目标推动RCEP协定谈判达成，减少世界经济和贸易波动，为各国实现可持续发展注入强劲动力。RCEP一旦落实，各方将通过区域自贸合作拓展自身经济增长空间，对其他发展中地区构建区域自由贸易体系发挥有益的示范作用。

各方为达成协定加速冲刺，也有利于区域国家对接不断扩大升级的中国市场。作为世界第二大经济体，中国正推动高质量发展和更高层次的开放新格局，新一轮改革开放必将激发出可观的市场投资和消费潜力。中国始终尊重支持东盟在谈判中的核心地位，积极发挥“促谈、促合、促成”的作用。正如麦肯锡全球研究院指出的那样：“中国是亚洲地区其他经济体的锚，也是该地区创新和相互连通的平台。”

应当看到，冲刺阶段仍有一些不确定性因素，面对不同诉求，各成员国应在市场准入上展现出更大的灵活性，在规则谈判上求同存异，务实缩小和解决剩余分歧，通过先期成果引领后续谈判进程。

RCEP顺应历史潮流，谈判加速昭示人心向“合”，彰显开放合作乃时代大势。今年以来，无论是非洲自贸区建设正式启动，还是南美洲南方共同市场与欧盟历时20年的“马拉松式”谈判终成正果，都在践行一个共识：开放合作是经济全球化时代的必然要求，多边主义与自由贸易仍是世界主流。

RCEP将有力维护开放、包容和基于规则的多边贸易体制，一个更加团结自强、包容开放的亚洲，将为促进地区和世界经济发展带来持久动力，打造出一个不同发展阶段国家互利共赢的典范。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)