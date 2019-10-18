《清·孙温绘全本红楼梦》多语言版在法兰克福书展首发

新华社法兰克福10月17日电（记者田颖 左为）由中国青年出版总社与国内外著名专家和品牌合作出版的“《清·孙温绘全本红楼梦》中、英、法、意多语言国庆限量珍藏版全球首发仪式”17日在德国法兰克福书展上举行。

《清·孙温绘全本红楼梦》是清代画家孙温根据中国古典名著《红楼梦》创作的230幅叙事性绘画巨著。画家以中国传统工笔重彩技法，描绘了3000多个人物，600多个室内外建筑、园林场景，生动解读了《红楼梦》故事和红学文化。中国青年出版总社以及中青（英国）国际出版传媒公司、北京中青雄狮数码传媒科技有限公司联合国内专家学者、国外汉学家和出版家，历时3年精心策划和编辑制作完成《清·孙温绘全本红楼梦》多语言版。

中国国家新闻出版署进出口管理局副局长赵海云致辞时表示，希望未来有更多的中国出版企业借鉴这一模式，与国际著名出版品牌深度合作，向国际读者提供大量高品质的中国主题图书，实现中外出版企业合作共赢。

中国青年出版总社社长皮钧说，《清·孙温绘全本红楼梦》不仅可以帮助国内外读者通过视觉艺术形式和国际化语言了解《红楼梦》，还可以使读者在良好的阅读体验中感知中国文化艺术之美。

国际知名出版家、“中华图书特殊贡献奖”获得者理查德·查金表示，多语言版《清·孙温绘全本红楼梦》是中国给世界的新的知识财富，标志着中国的出版行业在学术、文化、商业全面与世界接轨方面迈进了一大步。

此次首发式由中国国家新闻出版署、中国出版协会、中国青年出版总社、中青（英国）国际出版传媒公司、北京中青雄狮数码传媒科技有限公司、法国CM出版社和意大利蒙达多里出版集团共同举办。

第71届法兰克福书展15日开幕，将持续至20日。本届书展共吸引全球104个国家和地区的7400多家参展商。

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