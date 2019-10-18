美国会参议院未能推翻总统否决令

新华社华盛顿10月17日电（记者孙丁 刘阳）美国国会参议院17日就总统特朗普否决国会叫停美国南部边境“国家紧急状态”的决议进行表决，但未能获得足够票数推翻这一总统否决令。

参议院当天就是否推翻特朗普否决令进行表决，结果为53票赞成、36票反对，未能达到推翻否决令所需的至少67张赞成票。

美国国会参众两院上月先后通过一项决议，叫停特朗普今年2月宣布的南部边境“国家紧急状态”。本月15日，特朗普否决了这项决议，同时称“南部边境情况仍然紧急”。在特朗普行使否决权后，参众两院均需至少三分之二票数重新通过决议案，才能驳回总统否决。

这是特朗普第二次否决国会叫停南部边境“国家紧急状态”的决议。今年3月，国会第一次通过的决议遭特朗普否决。国会随后试图推翻总统否决，但参众两院均未能获得足够票数。

特朗普今年2月宣布美国南部边境情况构成“国家紧急状态”。他动用“国家紧急状态”赋予总统的权力，绕过国会正常拨款程序筹集更多经费用于美国与墨西哥边境隔离墙。此举引发一系列政治风波和法律争端。民主党人指责特朗普宣布“国家紧急状态”的决定“不合法”且“侵犯美国宪法赋予国会的财权”，多名共和党参议员也对特朗普的举措表达了担忧。

修建美墨边境墙是特朗普核心竞选承诺之一。白宫与民主党在国会预算案拨款“造墙”问题上尖锐对立，约四分之一美国联邦政府机构去年底至今年1月因预算拨款迟迟不能通过而被迫关门35天，创美国历史上政府“停摆”时间最长纪录。

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