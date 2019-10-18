共商新机遇 2019年广交会国际贸易发展论坛举行

新华网广州10月16日电（卢鉴 陈雪莹）以“迎接经贸新时代”为主题的2019年广交会国际贸易发展论坛16日在广东广州举行。超过200位全球智库、金融、商务、贸易等领域的代表齐聚一堂，共商国际金融和贸易领域新业态新机遇。

多位与会嘉宾认为，作为世界第二大经济体的中国经济韧性好、潜力足、活力强，将为不确定性的世界经济增加“确定性”，而60多年从未间断的广交会为降低世界经济的风险和不确定性释放了乐观积极的信号。

广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任李晋奇致辞。新华网 朱皓 摄

广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任李晋奇表示，春华秋实60余载，广交会作为国家全方位对外开放的多功能综合平台之一，一直致力于为全球经贸界创造共赢。希望通过此次论坛，让在座的企业朋友更深入地了解当前国际市场形势，助力企业开拓国际市场的同时，不断创新发挥中国外贸第一促进平台的作用，把握中国机遇的未来前景。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文作引导发言。新华网 朱皓 摄

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文说，中国在全球贸易中正经历“三大转变”：第一，中国的制造业、消费市场和购买力正不断变“强”；第二，中国正逐渐从过去的资本的“输入者”到“输出者”，成为净资本输出国；第三，“一带一路”倡议下，中国产能持续“走出去”带来了世界共赢。他认为，广交会是中国在全球经济不确定性阴霾犹存、局部地区“逆全球化”抬头的背景下，持续推动开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化的努力之一。

论坛上《为世界创造价值：大变局时代的中国经贸升级之路》专题报告的发布成为一项亮点，该报告从多个维度分析了当前国际经贸变革中的大趋势和新机遇，为中国企业“走出去”提供精准导航。

论坛圆桌对话环节。新华网 朱皓 摄

现场还举行圆桌对话环节，前国家外汇管理局副局长魏本华，中国人民大学重阳金融研究院资深研究员何伟文、刘志勤，SGS中国区消费电子产品服务总监赵晖等嘉宾围绕“中国出口企业如何精准定位发展中市场”等话题展开了探讨。

本次论坛由中国对外贸易中心主办，中国人民大学重阳金融研究院承办。

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