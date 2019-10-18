第七届中韩公共外交论坛在韩国举行

第七届中韩公共外交论坛在韩国仁川举行。人民网记者 马菲摄

人民网首尔10月18日电 （记者马菲）第七届中韩公共外交论坛16至17日在韩国仁川举行。本届论坛由中国和韩国外交部共同主办，中国公共外交协会和韩国国际交流财团承办。来自中韩两国的外交界人士及专家学者就如何通过公共外交推动两国关系发展进行了深入探讨。

中国公共外交协会会长吴海龙在论坛开幕式上表示，中韩建交27年来，两国关系实现全面快速发展，不仅给双方带来实实在在的利益，给两国人民带来巨大福祉，也为维护朝鲜半岛和平稳定、实现东北亚乃至世界共同繁荣做出了积极贡献。新形势下，中方愿同韩方一道，不断丰富论坛的内涵和形式，不断加强双方公共外交合作，使之更好地服务两国关系大局。

韩国外交部公共外交大使张宰福致辞说，随着社交媒体、移动支付等新技术的不断发展，中韩两国民众间的互动日益频繁，这不仅深化了两国人民之间的交流和理解，也促进了两国间双向的公共外交。希望中韩公共外交论坛在未来能够继续在增进两国民间互信方面发挥积极作用，促进东北亚实现共同繁荣。

中国驻韩国大使邱国洪表示，中韩公共外交论坛自2013年开始举办以来，为促进双方政府、学者、媒体及青年等各领域交流搭建起一个重要平台，为加强两国人民和政府相互交流、拉近中韩人民友好感情、深化双方各领域合作等发挥了重要推动作用。近七年来，在双方共同努力下，论坛影响力持续扩大，在诸多领域取得务实成果，为中韩关系健康稳定发展做出了积极贡献。

本次论坛由“东北亚和平与合作”、“共同繁荣与发展”、“人文纽带与交流”三个分论坛组成。与会人士一致认为，中韩双方需要积极调动社会各界共同参与公共外交的热情，加强在公共外交领域的合作，从而增进相互理解，拉近两国人民的距离，为双边关系向前发展注入新的动力。 此外，“中韩新媒体百人对话”及“中韩电影展映”活动也在论坛期间举行。

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