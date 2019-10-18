土耳其为何急于越境打击库尔德武装？

10月9日，土耳其武装部队发起代号为“和平之泉”军事攻势，进入叙利亚北部，打击库尔德武装“叙利亚民主军”。13日，美国总统特朗普下令驻叙北部的约1000名美军官兵“慎重撤军”；库尔德武装已同叙政府达成协议共同守边。18日，正在土耳其访问的美国副总统彭斯召开记者会宣布，美土达成停火协议，土耳其将在120小时内结束在叙利亚的军事行动，叙利亚库尔德武装“人民保护部队”将在5天内撤离“安全区”。

土耳其军事行动已引起国际社会广泛关注。阿盟召开外长紧急会议，发表声明谴责土耳其入侵叙利亚；美国总统特朗普大为恼火，宣布对土给予“有力制裁”，要求其立即停止军事行动；英法德三国停止对土武器出口；俄罗斯称土对叙动武“不可接受”。对此，土耳其不为所动，继续向前推进。14日，土耳其总统埃尔多安说，“我们决定继续行动直至结束，不在意各方威胁”。

土耳其为何急于越境打击库尔德武装呢？目前看来主要有以下几个因素：

第一，库尔德武装乃土耳其心腹大患，必欲除之而后快。眼下库武装实力大增，已控制叙北部与土接壤的边境地区5万余平方公里，并实行高度自治。土耳其担心尾大不掉，对土构成重大威胁。故而执意屡屡重击，伤其元气，进而除之。

第二，填补美撤军真空。埃尔多安多次公开表示，土愿取代美军打击叙“伊斯兰国”（IS）组织。在特朗普的撤军宣示迟迟未动的情况下，土以“炮击”示威，特朗普顺势而下，急令美军撤出，为土进军开了绿灯。这不仅仅是巧合，而是事先早有预谋。

第三，稳操胜券。土耳其事先为其行动扫清了三大障碍，一是美国为土“让路”。美国在关键时刻抛弃盟友库尔德武装，令库武装心寒，认为这是“背后捅刀”。美防长埃斯珀为此辩解说，美军夹在土军和库武装之间，处境困难，只好撤出。二是稳住俄罗斯和伊朗，使之“动口不动手”。三是土方预计叙政府军和库武装即使联合起来，也难以抵挡土军攻势。

至于美国撤军，特朗普主要着眼于国内总统大选，兑现其承诺，缓解国内反战情绪，多捞选票。其次对土耳其打拉结合，以拉为主；另外给叙政府制造麻烦，搅乱叙政局。然而，美国撤军正中IS下怀，为其东山再起提供了良机。

面对土耳其强大攻势，叙政府军联手库尔德武装共同抵抗。这本身提高了叙政府在民众，特别在库族中的威望、地位和影响力。目前局势仍在发展，预计还将持续一段时间，但不排除在俄罗斯调解和美欧制裁以及国际社会的强大压力下，土叙达成某种妥协、双方实现停火、土耳其陆续撤军的可能性。

（作者系 中国人民外交学会前副会长、前驻外大使）

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