“脱欧”协议　就差一党“上船”？

欧盟委员会主席让－克洛德·容克17日宣布，欧盟与英国政府就英国“脱欧”达成协议。但英国首相鲍里斯·约翰逊需要奋力争取政治盟友北爱尔兰民主统一党让步、支持协议。

北爱民主统一党先前声明，无法接受新版“脱欧”协议，将继续与英国政府磋商。

【最后一搏】

北爱民主统一党由阿琳·福斯特领导，是约翰逊所属保守党的政治盟友。

约翰逊如果想推动新版“脱欧”协议获得英国议会下院通过，必须争取北爱民主统一党、保守党内强硬“疑欧”派议员和先前因“反水”而遭开除保守党党籍的21名下院议员支持。

英国《卫报》报道，持强硬“疑欧”立场的保守党“欧洲研究组织”议员小组基本已经“上船”，只是说需要仔细研读新协议的法律文本。

约翰逊能否赢得福斯特的支持成为新版协议成败关键。两人已接连两天会商，没有达成共识。北爱民主统一党关切所谓“同意机制”，即北爱地区各政党今后能就在北爱和英国其他地区之间设置监管和关税边界有多少否决权。

福斯特和北爱民主统一党副党首奈杰尔·多兹17日在一份声明中说，因为关税、同意机制和增值税率不清晰，无法支持新版“脱欧”协议。“我们将继续与政府合作，尝试达成一份明智协议，适用于北爱地区并保护英国的经济和宪法完整。”

然而，一些欧盟人士认为，即便北爱民主统一党“上船”，当天开始的欧盟峰会也不太可能确认“脱欧”协议法律文本，只会是一份政治协议，因为协议文本需要经过法律专家核校和完善。

另外，欧盟需要“脱欧”协议获得英国议会支持。如果约翰逊18日能从欧盟峰会带回一份“脱欧”政治协议，欧盟希望协议经由英国议会在“超级周六”表决通过，避免重蹈现有“脱欧”协议难过“议会关”的覆辙。

《卫报》报道，如果英国议会“放行”，欧盟打算赶在10月31日“脱欧”期限以前、即10月29日前后再次召开峰会，批准新版“脱欧”协议的法律文本。

【协议方案】

依据巴尼耶16日晚通报的“脱欧”协议，爱尔兰海中、即北爱与英国其他地区之间将设监管和关税边界。北爱地区法律意义上留在英国关税区内，但在关税和配额等方面需要遵守欧盟贸易规则。英国和欧盟将设立联合委员会，进一步确定不能运往欧盟的货物清单。

就“同意机制”，协议规定“脱欧”过渡期结束后4年，北爱地区议会有权决定是否继续遵守上述贸易安排。具体表决机制是获得简单多数支持，或北爱两派政党各40%的议员支持且支持人数至少达全体议员60%。

如果表决机制确定为简单多数，4年后北爱议会有权再次决定是否遵守上述贸易安排。如果表决机制是跨党派许可，议会有权在8年后再作决定。北爱议会如果决定退出贸易安排，将启动两年通知期，以便欧盟的替代安排到位。如果北爱议会无法复会，北爱地区贸易安排维持现状。

另外，为确保达成英欧自由贸易协定，约翰逊就“公平竞争环境”向欧盟作进一步让步，同意“脱欧”后不废弃欧盟现行环境、劳工权益和税率等标准。

按照《卫报》的说法，欧盟先前担忧，英国“脱欧”后会与欧盟就监管规则作恶性竞争，创建“泰晤士河畔的新加坡”。（海洋）（新华社专特稿）

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