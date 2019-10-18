特朗普致信埃尔多安劝诫“别犯傻”

美国白宫16日发布总统唐纳德·特朗普写给土耳其总统的信，以证明特朗普没有为土耳其越境打击叙利亚库尔德武装亮“绿灯”。

多名美国高级官员同一天赴土耳其斡旋，敦促土方停止在叙利亚的“和平之泉”军事行动。特朗普威胁，如果谈判破裂，将对土耳其施加“毁灭性制裁”。

【否认亮“绿灯”】

特朗普10月9日、即“和平之泉”启动当天给土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安写信，试图劝说对方改变越境打击库尔德武装的想法。他写道，“不要做一个强硬的人”，“别犯傻”。

法新社报道，特朗普给埃尔多安的信措辞不讲外交礼节，开头就恐吓对方。“让我们做个不错的交易！”他写道：“你不愿为屠杀数以千计民众承担责任，我同样不愿为摧毁土耳其经济承担责任。”

他自认为试图解决埃尔多安面临的难题，对方因而不应该“让世界失望”。“如果你恰当、人道地处理这件事，历史会记得你的好……”

土耳其认定叙利亚库尔德武装是土耳其境内反政府武装“库尔德工人党”的分支、是“恐怖组织”，9日派兵进入叙利亚，投入空中和地面作战。

特朗普在土方发起军事行动前决定让美军撤离叙利亚东北部，招致美国一些国会议员严厉批评。国会众议院16日以354票支持、60票反对通过一项决议，反对美军从叙利亚撤离并要求土耳其停火。决议说，白宫应该制定一份“彻底击败”极端主义组织“伊斯兰国”的计划。

路透社报道，特朗普公开写给埃尔多安的信是为自己辩护，以证明他没有给土耳其在叙利亚的军事行动亮“绿灯”。

【威胁加制裁】

美国副总统迈克·彭斯、国务卿迈克·蓬佩奥和总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩16日赴土耳其首都安卡拉，施压土方立即停火。

特朗普在他们启程前说，美国处于优势地位，相信与土方的谈判会成功。“如果谈判破裂，多项制裁、关税以及我们正在施加和将要施加的举措将毁灭性地打击土耳其经济。”

特朗普14日宣布制裁土耳其，包括加征关税、暂停贸易谈判。财政部同一天说，美方已经制裁土耳其能源、国防和内政部长。

财政部长史蒂文·姆努钦16日说，美方对土方的制裁对象包括土耳其国防部和能源部，还可能扩展至其他部门。财政部向彭斯和蓬佩奥提供一份清单，列出美方将要施加的多项制裁举措。

姆努钦否认制裁力度不够，说财政部已经采纳共和党籍参议员林赛·格雷厄姆提议的一些措施。

土耳其无惧美方制裁，拒绝停止在叙利亚的军事行动。路透社以土耳其总统发言人为消息源报道，土耳其正准备报复。（包雪琳）（新华社专特稿）

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