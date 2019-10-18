希腊担忧土耳其对叙行动再推欧洲难民潮

希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯16日警告，随着土耳其在叙利亚推进军事行动，欧洲必须为难民和非法移民再度涌入做好准备。

【批土方“讹诈”】

米佐塔基斯就任总理满100天，16日接受法新社专访，警告土耳其在叙利亚的军事行动可能产生负面“溢出效应”，导致大批难民和非法移民经由希腊涌入欧洲其他国家。

米佐塔基斯说，希腊境内现有大约7万名避难者，其中将近3.3万人集中在邻近土耳其的希腊岛屿。希腊方面担心，土耳其军队越境打击叙利亚库尔德武装会促使冲突区域内更多平民外逃，“挤爆”希腊业已人满为患的难民营。

土耳其境内有大约360万叙利亚难民。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安扬言，如果在叙利亚东北部“安全区”内重新安置难民的计划失败，土方将“打开大门”，让更多难民涌入欧洲国家。

米佐塔基斯视土方这一说法为“讹诈”。“那种威胁在欧洲境内放出一波难民和非法移民就能讹诈欧洲的想法让人无法接受，”他说，欧洲联盟对土耳其“宽宏大量”，但这一点没有得到土耳其充分认可。

联合国难民署本周发布的数据显示，作为欧洲“门户国家”，希腊今年接收超过4.6万名难民和非法移民，人数超过西班牙、意大利、马耳他和塞浦路斯接收的这类人员总和。

【吁欧盟支持】

多国官员说，经由土耳其进入希腊的“东地中海线路”再次成为难民和非法移民涌向欧洲的主要通道。希腊代理移民部长乔治·库穆察科斯先前说，今年5月至今，进入希腊的难民人数增加240%。

鉴于希腊岛屿的难民营收容人数远超设计能力，米佐塔基斯打算将一万名难民和非法移民送回土耳其，同时提速避难申请审核流程。

“我们的头等要务是加快避难（申请审核流程），”他说，“如果有人不符合申请条件，那么他们需要回到土耳其。”

米佐塔基斯呼吁欧盟给予希腊更多支持，同时批评一些欧盟成员国拒绝接收难民的做法。他说，打算在17日召开的欧盟峰会期间提出这一议题。

“那些选择不参与这一（彰显）欧洲团结行动的国家需要（承担）后果，”他说，“3000至4000名无人陪伴的未成年（难民和非法移民）身处希腊，对欧洲其他国家而言，分摊这些人并分担希腊处理这一问题的一些负担不是什么难事。”（闫洁）（新华社专特稿）

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