土美就土在叙北部暂时停火和建立“安全区”达成协议

新华社安卡拉10月17日电（记者易爱军）土耳其总统埃尔多安17日与到访的美国副总统彭斯在首都安卡拉举行会晤，双方就土耳其军队在叙利亚北部暂时停火和建立“安全区”问题达成协议。

彭斯在会晤后的新闻发布会上说，土耳其在叙利亚北部的军事行动将暂停120小时，土方将在叙北部沿土叙边界建立纵深约32公里的“安全区”，叙利亚库尔德武装已开始从这一“安全区”范围撤离。

彭斯表示，一旦停火得以落实，美国将解除对土耳其实施的制裁。

土耳其外长恰武什奥卢在当天的另一场新闻发布会上强调，土军不会在叙利亚北部“停火”，只是暂停行动。只有叙库尔德武装“人民保护部队”和库尔德工人党等武装撤离叙北地区，土耳其才会停止目前的军事行动。

恰武什奥卢还表示，土耳其与美国达成的协议不仅要求“人民保护部队”从土方拟建立的“安全区”内撤离，还要求库尔德武装上缴武器并摧毁其工事和阵地。

美国总统特朗普17日称赞美土达成的协议，并对埃尔多安表示感谢。但美国国会一些议员对这一协议并不认可。共和党参议员罗姆尼说，该协议是美国对土耳其的妥协，没有改变美国抛弃库尔德人的事实，完全不是一个胜利。共和党参议员格雷厄姆和里施当天也都表示将继续推动各自关于制裁土耳其的法案。

土耳其长期以来将叙北部库尔德武装视为恐怖组织，但美国在打击极端组织“伊斯兰国”的战事中将其发展为合作伙伴。美国白宫本月6日表示，美军方对土耳其即将进入叙北部展开军事行动“不支持、不参与”，美军会撤出相关区域。9日，土耳其军队进入叙利亚北部，对库尔德武装展开军事行动，造成大量民众逃离家园。14日，美国宣布对土耳其实施多项制裁，并要求土耳其立即停止相关行动。

叙利亚对土耳其在叙北部展开军事行动予以谴责，并表示将采取一切合法手段进行抗击。（参与记者：刘品然、刘晨）

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