英国新版“脱欧”协议国内遇冷

欧洲联盟委员会与英国政府17日达成的新版“脱欧”协议随即招致英国北爱尔兰民主统一党和最大在野党工党反对。

面对执政联盟内政治盟友和反对党质疑，英国保守党籍首相鲍里斯·约翰逊自信新版协议在10月31日“脱欧”期限前能获得议会下院通过。

【盟友“反目”】

新版“脱欧”协议需要赢得欧盟各成员国支持，同时必须获得欧洲议会和英国议会分别批准。

作为执政盟友，英国北爱尔兰民主统一党明确反对新版“脱欧”协议，重申党首阿琳·福斯特和副党首奈杰尔·多兹17日早些时候声明所持立场，即“无法支持（英欧）就海关和北爱尔兰关税问题（达成的共识）”。

约翰逊尝试推动英国议会下院通过新版“脱欧”协议，必须争取10名北爱民主统一党籍议员支持。这一盟友整体反对的情况下，约翰逊可能不得不拉拢个别赞成“脱欧”的工党籍议员，以期在下院表决时获得足够多赞成票。

【对手“贬损”】

只是，身为保守党人，约翰逊争取工党人士“反水”有难度。

工党党首杰里米·科尔宾在一份声明中说，新版“脱欧”协议比前首相特雷莎·梅在任时达成的那份糟糕。

“就我们所知，首相似乎谈出一份比特雷莎·梅（当政时）更糟糕的协议……”科尔宾说，“兜售协议无法让国家团结，（协议）应该遭到否决。实现‘脱欧’的最好方式是让民众在公民投票中说了算。”

同属在野党阵营，苏格兰民族党领导人妮古拉·斯特金说，不会投票支持新版协议。

【自抬“信心”】

约翰逊的女发言人17日说，首相相信议会下院可以赶在10月31日“脱欧”期限以前通过新版协议。他有意让议会在“超级周六”表决，避免重蹈旧版协议的覆辙。

阻碍旧版协议“过关”的关键因素是，如果英欧在2020年12月31日“脱欧”过渡期结束以前没有达成贸易协定，如何避免形成“硬边界”，即在英国北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间的陆地边界重新设置实体边境海关检查设施。

按照那名女发言人的说法，新版协议将确保英国有序“脱欧”。

英国《卫报》报道，如果议会“放行”，欧盟打算赶在10月31日以前再次召开峰会，批准新版协议的法律文本。（闫洁）（新华社专特稿）

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