叙北局势乱 伊拉克严防“伊斯兰国”成员越境

伊拉克国防部长纳贾·哈桑·沙马里确认，伊拉克方面拘押多名从叙利亚逃窜至伊拉克的“伊斯兰国”成员。

伊拉克总统巴尔哈姆·萨利赫前一天与美国政府官员讨论邻国叙利亚东北部局势以及如何防范极端主义组织趁乱卷土重来。

【边境抓人】

沙马里17日说，伊拉克当局扣押多名从叙利亚逃离的“伊斯兰国”成员。“多名‘伊斯兰国’武装人员从叙利亚逃过来，在伊拉克境内遭扣押。”

沙马里前一天查看伊叙边境，说伊拉克将加强边境管控，惩罚非法入境人员。他告诉随行媒体记者：“伊拉克政府应该迅速行动，关闭伊拉克和叙利亚之间的非法过境点。”

沙马里没有说具体多少名“伊斯兰国”成员进入伊拉克，只说一些人在逃，另一些人落网。

伊拉克方面担心，土耳其军队打击库尔德武装期间，原先收押在叙利亚的上万名“伊斯兰国”武装成员及其家属借机出逃，窜入伊拉克。

叙利亚库尔德武装3月宣布，夺取“伊斯兰国”在叙利亚最后据点，后续收押数以千计“伊斯兰国”成员，看管他们数以万计家属。这一武装13日说，土军发起越境行动以来，库尔德控制区内数百名“伊斯兰国”成员及其支持者逃脱。

【商量办法】

伊拉克总统萨利赫16日与美国国务院分管近东事务的助理国务卿戴维·申克尔会晤，讨论叙利亚北部局势以及如何防范“伊斯兰国”利用叙北乱局重新壮大。

萨利赫办公室发布声明，说他与申克尔讨论如何支持伊拉克“面对挑战”、确保安全。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙说，“伊斯兰国”外籍武装人员可能逃离拘押地点、进入伊拉克；这批人应该在伊拉克遭逮捕并接受审理。法国外交部长让－伊夫·勒德里昂定于17日访问伊拉克，与伊方会商如何处置拘押在伊拉克的“伊斯兰国”法籍武装人员。

比利时一家安全威胁分析机构向一个议会委员会确认，至少两名比利时籍“伊斯兰国”武装人员逃离拘押地。

“伊斯兰国”一度占领伊拉克和叙利亚大片土地。落败后，这一极端组织的残余势力伺机在伊、叙境内发动袭击。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)