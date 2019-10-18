俄军在大规模战略演习中发射洲际弹道导弹

新华社莫斯科10月17日电 俄罗斯国防部17日发布公告说，俄军当天在国内多地举行的大规模战略核力量演习期间实施了洲际弹道导弹和巡航导弹的实弹发射。

塔斯社援引公告报道说，俄战略火箭军的车载“亚尔斯”导弹系统从俄西北部的普列谢茨克发射场向远东堪察加半岛上的库拉靶场发射了洲际弹道导弹。俄北方舰队和里海舰队水面舰艇分别从巴伦支海和里海水域向岸上目标发射了“口径”巡航导弹。

公告说，本次导弹发射演习是在“雷霆—2019”战略核力量演习框架内进行的，由俄武装力量最高统帅普京领导。

俄国防部14日说，“雷霆—2019”战略核力量演习于15日至17日在俄多地举行。演习共动用1.2万名军人、213具战略火箭军发射装置、包括5架战略轰炸机在内的105架飞机、15艘水面舰艇、5艘导弹核潜艇和310辆作战及特种车辆。演习期间计划发射16枚弹道导弹和巡航导弹。

近年来，俄罗斯不断加快军队现代化建设，重点进行战略核力量的武器装备现代化升级。俄国防部长绍伊古今年1月表示，加强战略核力量战斗力是俄今年军事建设的主要任务之一。俄总统普京今年5月表示，目前俄军战略核力量现代化武器装备率已经达到82％。他表示，考虑到美国退出《中导条约》等因素对全球安全形势的消极影响，俄罗斯必须发展基于突破性技术的现代化武器系统，确保国际战略力量平衡，保护本国免受外部威胁。

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