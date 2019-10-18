驻南非大使林松添会见“中国政府友谊奖”获得者

人民网约翰内斯堡10月18日电 （王磊）2019年10月15日，驻南非大使林松添夫妇在使馆会见2019年度“中国政府友谊奖”获得者克雷格教授夫妇及2009年度获得者范尼卡教授夫妇。南科学创新部副总司长杜特伊特、国际合作司代理司长莫达卡等参加。

林大使首先代表中国政府和人民向南非获奖者表示热烈祝贺和衷心感谢，积极评价南非专家为推动中国创新发展、促进中南科技创新合作、发展中南友好所作出的突出贡献，赞赏南科学创新部的高效、密切合作。

林大使介绍了新中国成立70年、特别是改革开放40多年经济社会发展取得的举世瞩目成就，并同南非专家分享了中国改革开放发展历程和发展奇迹，强调这主要得益于中国共产党的正确领导，得益于改革开放战略决策，得益于亿万中国人民的自强不息、不懈奋斗，同时也得益于许多外国专家和国际友人的支持和帮助。

林大使说，党的十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央，致力于解决世界四大难题：一是坚持全面从严治党、全面依法治国，构建起全体党员和政府官员不敢腐、不能腐、不想腐的有效体制机制和制度；二是坚持绿色、创新发展，坚决打赢环境污染防治攻坚战，还人民以蓝天碧水青山；三是坚持以人民为中心的发展理念，确保发展成果让所有中国人共享，2020年14亿中国人民全部摆脱贫困，做到“一个也不能少”；四是坚持中国与世界联动发展，致力于建设更加美好的中国和世界，倡导国际社会建设“一带一路”、构建新型国家关系，实现共同发展，共同构建人类命运共同体。

林大使表示，非洲已经并正在崛起，中非发展合作优势互补、互有需要。中南建交以来，南非专家从道路交通、生物技术、矿山安全、高科技投资等各个方面给中国带去先进技术、经验和管理理念，为中国现代化建设贡献了力量，中国人民不会忘记。当前南非发展转型正面临基础设施滞后、人才不足、资金短缺“三大发展瓶颈”。中方愿加强两国科技教育领域合作，助力南方加快工业化和现代化进程，更好迎接第四次工业革命到来，实现合作共赢、共同发展。

克雷格教授和范尼卡教授盛赞中国发展成就，热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，对中国政府授奖深感荣幸，并愉快忆及在中国工作生活经历。克雷格教授对亲眼见证新中国成立70周年国庆大阅兵和超大型庆祝活动深感自豪，其夫人更是一再表示“我们热爱中国”。两位教授期待有机会继续发挥所长，积极参与南中科技创新合作，并愿继续向南非民众讲述好中国发展成就，为深化两国人民友谊做出贡献。

南非科学创新部副总司长杜特伊特代表恩齐曼迪部长向获得“中国政府友谊奖”的南非专家表示祝贺，对中国政府授予南专家的崇高荣誉表示诚挚谢意。杜并表示，南科学创新部十分珍视与中国的科学创新合作。本月12日，两国科技部长在德国出席第47届卡内基集团科技部长会议期间，实现履职后首次正式会晤，为深化两国科技创新合作创造了有利条件。南方愿同中方加强协作，推动落实好两国元首重要共识，深化双多边科技创新合作。

林大使并就香港局势、中美战略博弈等问题阐述中方原则立场，深入做工作，赢得理解和支持。

“中国政府友谊奖”是为表彰在中国现代化建设进程中作出突出贡献的外国专家而设立的最高荣誉奖项，自1991年设立以来已有1699位外国专家获奖。2019年共有来自31个国家的100位外国专家获此殊荣。李克强总理和韩正副总理在人民大会堂亲切会见2019年度获奖的外国专家及其亲属。

克雷格先生是南非比勒陀利亚大学电气、电子和计算机工程系教授，2006年当选南非工程院院士，2008-2014年担任国际自动控制联合会（IFAC）第20任主席，是今年非洲唯一一位获奖者，也是南非第6位膺此殊荣的高水平专家。10月1日，克雷格教授夫妇受邀参加国庆70周年阅兵式及庆祝活动观礼。

范尼卡教授是南非比勒陀利亚大学动物及野生生命科学系教授，曾任国际波尔山羊联合会主席，2009年度中国政府友谊奖获奖者。

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