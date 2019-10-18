《爱上中国》中英文版首发暨多语种合作出版签约仪式在法兰克福书展举行

人民网法兰克福10月17日电（记者李强、花放）当地时间10月16日下午，由浙江大学出版社主办，中国文化译研网协办的《爱上中国》中英文版首发暨多语种合作出版签约仪式在德国法兰克福国际图书博览会上举行，国家新闻出版署出版局调研员王为衡、国务院新闻办公室对外推广局主任科员李韵哲出席。来自美国、德国、意大利、俄罗斯、印度、印度尼西亚、罗马尼亚等十多个国家的出版商和汉学家参加了本次活动。

活动上，由浙江大学出版社出版的《爱上中国》中英文版举行了图书首发式。浙江大学出版社社长鲁东明与国家新闻出版署出版局调研员王为衡共同为《爱上中国》中英文版揭幕。

随后，浙江大学出版社与欧洲大学出版社、意大利白星出版社、俄罗斯博利戈德罗出版社、英国新经典出版社、罗马尼亚利比瑞斯出版社等8家出版机构就《爱上中国》签署了德语、意大利语、俄语、英语、法语等8个语种的版权输出协议。期间，《爱上中国》纪录片导演王伟平还向与会的嘉宾和外国出版商发来了她的视频祝福，介绍了她对这部“外国人眼中真实中国”作品的理解。

与此同时，活动嘉宾也分享了在中国印象最深刻的经历、最喜欢的城市、美食以及文化风俗，现场气氛热烈。此外，来自圣智学习集团Gale公司高级副总裁、总经理Paul Gazzolo，国际部高级副总裁兼董事经理Terry Robinson，大中华区销售总监李煜明；施普林格·自然出版集团（Springer Nature）大中华区总裁安诺杰，剑桥大学出版社（Cambridge University Press）亚洲学术总裁潘群，泰勒弗朗西斯（Taylor & Francis）中国区总裁洪颖源，世界最大科技出版协会STM协会首席执行官Michael A. Mabe、北美负责人Darrel W. Gunter，法国亚特兰提斯国际出版集团（Atlantis Press International）总裁Zeger Karssen、总经理Remco de Boer等世界一流的出版机构和出版协会也出席了此次活动。

《爱上中国》根据同名纪录片改编出版，内容以法国摄影师阎雷30多年拍摄中国社会变迁的亲身经历为线索，通过西方人独特的镜头语言，脚踏当代中国实地，真实再现一个外国人眼里中国的社会巨变、经济腾飞、砥砺前行、迈向全面小康社会的真实故事。本书突出展现当下普通百姓的生活状态和精神风貌，展示时代洪流中普通中国人的生活变迁和他们的中国梦。

同名纪录片《爱上中国》荣获中宣部2017年“纪录中国”传播工程项目等七项全国大奖。目前，纪录片国际版已有德语、法语和英语三个语种。其中，德语版获联合国教科文组织冠名推荐，在奥地利OKTO电视台播出；法语版在法国国家IDF1电视台黄金时间播出。

《爱上中国》阐释了人类命运共同体这一理念，通过对环境问题和普通人的关注，引起西方读者的共鸣。本书海外多语种的推广落地，用外国人视角解读了中国改革开放40年来取得的伟大成果，在文化记忆和历史记忆层面提升中华民族的凝聚力和自信心，通过一张张笑脸，用镜头为世界展示了鲜活、富有生命力的中国。

书中主角阎雷被誉为“拍摄中国题材最优秀的外国摄影家”之一。从北京到侗族山寨，从上海第一家股票交易所到云南哈尼梯田，阎雷用镜头捕捉并记录了中国社会的变迁，留下了珍贵的历史记忆。

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